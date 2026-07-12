Bañistas reaccionan a las multas de 750 euros por comprar a vendedores ambulantes en Ibiza: "¿De verdad?"

La guerra contra la venta ambulante es un conflicto viejo en el municipio de Sant Josep, el que más kilómetros de litoral posee de la isla. La venta ambulante está prohibida y tipificada como infracción grave según la según la Ley 11/2014 de Comercio de las Illes Balears y cada ayuntamiento es el encargado de poner las sanciones que crea conveniente: en este caso, el Ayuntamiento de Sant Josep cifra las sanciones entre los 1.500 y los 30.000 euros. Este verano, el Consistorio ha decidido ir un paso más allá en su guerra contra los vendedores y ha decidido multar también a los clientes que compren sus productos. La sanción asciende a 750 euros.

Un vendedor ambulante extiende un pareo ante potenciales clientes / Toni Escobar / Toni Escobar

La Policía Local de Sant Josep publicó el mes pasado en sus redes sociales una mensaje en el que señalaba a las mafias que se encargan de traer los productos y distribuirlos entre los vendedores, que por lo general suelen ser inmigrantes sin regularizar. A pesar de las duras sanciones, tanto turistas como locales desconocen las multas a las que se pueden enfrentar por adquirir estos productos.

Las opiniones de los turistas

En la playa de ses Salines, Ángela, una turista italiana, no logra adivinar el importe de la sanción por comprar productos de venta ambulante. "Cien euros", se aventura a decir. "¿Ciento cincuenta?", incrementa la cantidad. Cuando conoce el importe real, sus ojos se agrandan de la indignación. "¿De verdad?", pregunta con incredulidad. Preguntada por si suele comprar productos de venta ambulante, miente con sarcasmo: "No, yo nunca he comprado", dice mientras se ríe de buena gana. La cifra asusta.

Un vendedor ambulante extiende el género en la entrada a la playa de ses Salines / Toni Escobar / Toni Escobar

Hanna, de Marbella, no termina de estar de acuerdo con la sanción de 750 euros al comprador. "No me parece correcto. Deberían multar a los que están vendiendo". Ella afirma que prefiere comprar en tiendas reguladas, negocios regentados por españoles para que "el dinero se quede en el país" antes que "a los inmigrantes que no pagan impuestos". Asegura que la sanción es "muy exagerada" y añade que si la gente "pudiese comprar las gafas originales, no las compraría de imitación".

Valoraciones de los residentes

Pablo, de Ibiza, opina que "la venta amublante se entiende, pero también es cansado decir todo el día que no quieres nada". Señala que tiene más sentido multar a quien vende, pero a pesar de las regulaciones, "los vendedores siguen ahí". Refiere que es un fenómeno global, que tiene lugar en todos los destinos turísticos. "Sí me parece mal que vendan comida", añade, "porque el tema de la sanidad puede ser más peligroso". Reconoce que alguna vez ha comprado material de venta ambulante y asegura que, a pesar de conocer ahora el importe de la multa, volvería a hacerlo. "Si los políticos son los primeros que roban, ¿no lo vamos a hacer nosotros?", concluye con rotundidad.

Un vendedor ambulante pasea con una bandeja repleta de bocadillos / Toni Escobar / Toni Escobar

Lucía, de Sant Antoni, está a favor de la regulación, incluso si se multa a los clientes. "Así se evita que haya venta ambulante", afirma antes de añadir: "Así podríamos estar más tranquilos en la playa, ya que venimos a disfrutar". Asegura que era desconocedora de la nueva ordenanza que fija las sanciones, y se pone en la piel de los turistas: "Vale que yo soy de aquí, pero el turista que viene tampoco tiene por qué padecer las consecuencias. Se debería aplicar más al que lo vende", finaliza.

Nicolás, residente argentino en la isla, niega ser un comprador habitual de venta ambulante. "Si lo tuviera que comprar, lo compraría, me es indistinto. Por ahora, no necesité nunca hacerlo". Señala que el principal problema es para la persona que sale a vender. "Habría que ver si la gente encargada de que se cumpla esa medida se lo toma en serio. Si pongo una medida, y luego no pongo a nadie controlando, es lo mismo que nada", señala, mientras los vendedores ambulantes continúan haciendo negocio a escasos metros.

Un vendedor pasea con una nevera llena de bebidas frías / Toni Escobar / Toni Escobar

Los precios del establecimiento regulado

Verónica, ibicenca, hace un paralelismo similar. "El día que en ses Salines no te cobren una cerveza a 5 euros me levantaré e iré a comprarla al local con toda la alegría del mundo". Sugiere que, en vez de sancionar a los vendedores ambulantes o a los compradores, el Ayuntamiento debería multar a los chiringuitos por precios abusivos. "Eso sí que merece una multa. Deberíamos poder tener precios asequibles en las playas", y añade: "Si la bebida en el chiringuito fuera asequible, el vendedor ambulante no tendría negocio".