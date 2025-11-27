El Consell de Ibiza da un nuevo paso para demoler la estructura de Cala d'en Serra

El Consell de Ibiza ha sacado a exposición pública la demolición de la estructura de Cala d'en Serra, en Sant Joan, que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB). La institución ha aprobado inicialmente el proyecto de ejecución de las obras de demolición y derribo al considerar prioritaria la recuperación ambiental de la zona.

El proyecto, visado el 11 de noviembre de 2025, se someterá a partir de este viernes, un día después a su publicación en el BOIB, a información pública durante veinte días hábiles, informa la convocatoria. Durante este plazo podrá consultarse en los Servicios Técnicos del Departamento de Presidencia, Hacienda, Gestión Económica y Deportes del Consell. Los interesados podrán presentarse alegaciones. En caso de que no se presente ninguna alegación tras el plazo, el proyecto quedará aprobado definitivamente.

Por otro lado, se solicitará al Ayuntamiento de Sant Joan la licencia urbanística y la bonificación del 95 % del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por considerarse una actuación de especial interés municipal.

96.800 euros

El Consell aprobó el pasado junio la adjudicación de la redacción del proyecto ejecutivo, así como la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de demolición, por un importe total de 96.800 euros. El presupuesto, detalló la institución, proviene íntegramente del Impuesto de Turismo Sostenible.

La construcción, que iba a convertirse en un complejo turístico, se empezó a levantar a principios de la década de los setenta, cuando fue ideada por el arquitecto Josep Lluís Sert. Tras el fallecimiento del arquitecto, en 1983, las obras quedaron abandonadas. EFE