Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comercios

Premios de más de 1.500 euros para incentivar el comercio local en Formentera

El Consell de Formentera y la PIMEF han puesto en marcha una nueva campaña navideña

Imagen de archivo de un escaparate de una tienda con el cartel de Black Friday.

Imagen de archivo de un escaparate de una tienda con el cartel de Black Friday. / DI

Redacción Digital

Ibiza

El Consell de Formentera y la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimef) han puesto en marcha una nueva campaña navideña. La iniciativa busca dinamizar el comercio local a través de una inyección económica directa de más de 1.500 euros en premios. El proyecto, que forma parte del programa ‘Compra a Casa’, busca incentivar el consumo responsable, además reforzar la cohesión del tejido comercial de la isla, donde actualmente circulan 3.700 tarjetas y participan 30 establecimientos.

La primera acción tendrá lugar el próximo 28 de noviembre con el Black Friday Formentera. Todas las compras superiores a 15 euros realizadas con la tarjeta Compra a Casa se convertirán ese día en participaciones para el sorteo de una tarjeta regalo de 70 euros, una fórmula destinada a atraer clientes y generar movimiento en los negocios locales.

Premios navideños para fidelizar al consumidor

La campaña continuará bajo el lema ‘Por Navidad, compra en casa’. Entre el 1 de diciembre y el 6 de enero, todas las compras efectuadas con la tarjeta optarán al sorteo de tres premios de 300, 200 y 100 euros. La iniciativa pretende mantener el ritmo de consumo durante todo el periodo navideño y reforzar la fidelidad de la clientela.

Los comercios también tendrán su propio impulso a través del sorteo extraordinario Compra a Casa. Desde el 1 de diciembre y hasta el 31 de enero, todas las compras registradas participarán en el sorteo de cuatro tarjetas de 250 euros, destinadas exclusivamente a consumirse en los establecimientos y supermercados que hayan conseguido movilizar a más clientes.

Noticias relacionadas y más

Con este triple paquete de acciones, Formentera consolida una campaña que busca movilizar el consumo interno, apoyar directamente a los negocios de proximidad y fortalecer el tejido empresarial de la isla. La iniciativa refuerza, además, la apuesta institucional por un modelo económico sostenible y vinculado al territorio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents