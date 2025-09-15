Agendas escolares con valores para todos los alumnos de colegios e institutos de Ibiza

La consellera de Bienestar Social Carolina Escandell, junto a la directora del Cepca, Belén Alvite, han presentado la nueva edición de la agenda escolar para este curso, que el Consell reparte de forma gratuita en los centros educativos de los municipios de la isla cada curso. El objetivo de estos ejemplares es tratar temas de vital importancia, como la salud mental y física, la igualdad y la libertad invidivual desde edades tempranas, con la finalidad de que "estos valores formen parte del ADN de nuestros estudiantes desde pequeños", ha señalado la consellera.

Esta iniciativa, que cumple ya su quinta edición, se ha consolidado como una herramienta para transmitir valores, ofrecer referentes positivos y acompañar a los jovenes en su crecimiento personal. La consellera ha destacado la importancia de que Ibiza sea referente en igualdad entre los jovenes: "Siempre tenemos tendencia a decir que son nuestro futuro, pero es que en realidad son nuestro presente".

El formato para Primaria de este año tendrá nuevos personajes ficticios y aparecerán en las agendas durante los próximos años: cuatro lagartijas que forman "sa colla de ses sargantanes" y representan la diversidad funcional y de valores, cada uno inspirado en un miembro del equipo de Cepca. "Son dos chicos y dos chicas con capacidades diferentes, con cualidades diferentes, con comportamientos diferentes y que aportan a su aula y a sus compañeros cosas distintas", ha explicado Alvite. En esta versión, han incorporado un apartado enfocado a la divulgación y los avances en el ámbito de la discapacidad, así como reforzar los contenidos sobre la salud física, social y mental bajo el lema "FES. Fes salut, fes benestar, fes comunitat". Otro de los cambios a destacar es el de un espacio en forma de termómetro de emociones, en el que los estudiantes podrán señalar su estado emocional diario, con el fin de que tanto los docentes, las familias y los alumnos puedan identificar cómo se han sentido durante la semana. En cuanto al resto de los apartados, seguirán manteniendo los juegos tradicionales, por su gran interés entre los alumnos.

Por otro lado, la agenda de Secundaria incluye este año el testimonio de quince alumnos de Ibiza, que comparten su experiencia de haber llevado a cabo algún proyecto personal social, cultural o deportivo. Algunos de ellos han participado en la presentación de esta mañana celebrada en el Consell de Ibiza, donde han explicado con orgullo su labor y colaboración con el Cepca. En cuanto al contenido, también se mantienen apartados relacionados con la higiene tecnológica, su uso responsable y la prevención de conductas adictivas, además de la promoción de la igualdad. "Queremos promover la igualdad en el sentido amplio de la palabra", ha añadido Escandell.

En total se han repartido 4.312 ejemplares de la agenda de Primaria y 4.908 agendas de Secundaria entre los centros educativos públicos y concertados de la isla, con una reserva para aquellos alumnos que se incorporen a mitad de curso. Alvite ha concluido añadiendo que este proyecto es "fruto de un gran trabajo colectivo entre el Cepca, los centros y las familias, y tiene como objetivo final dotar a los estudiantes de herramientas prácticas y valores sólidos que les ayuden a crecer en libertad y responsabilidad".