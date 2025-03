CARNAVAL EN IBIZA: Estos son los ganadores de la rúa de Sant Joan

Disfrazarse para divertirse y disfrazarse para reivindicar mejoras a nivel social y medioambiental en Eivissa. Esto es lo que han hecho este domingo por la mañana los participantes en la rúa de Sant Joan, que ha recorrido las calles de Sant Miquel, y han resultado premiados en las categoría de adultos.

El primer premio de carrozas ha sido para el grupo 'Es pagesos no podem viure, mus ho menjan tot. Tothom mira de salvar-se', del Centre Social de Sant Llorenç, en el que las serpientes y las torcaces han sido protagonistas por el daño que provocan en los campos de los payeses. Éste hecho, además, ha quedado reflejado a partir de una canción interpretada y creada por Margarita Roig, una mujer que viajaba sobre una picop mientras cantaba en ibicenco sobre aquello que perjudica a las Pitiüsas. "No he tardado nada en crear esta canción", indica, al decir que, como el canto es su afición, hace rápido aquello con lo que disfruta. "Esto es para reivindicar el daño que han hecho las torcaces y las serpientes en la isla", insiste.

En esta categoría 'Es Parfandus de Balansat', en el que cuatro jóvenes han mantenido el espíritu de la pagesía con el sonido de la flaüta y el tambor han quedado segundos.

Reivindicaciones sociales

Por otro lado, la colla 'Educant sense barreres' organizada por la asociación Ibiza IN, ha recibido el primer premio de su categoría. El grupo ha criticado la diferenciación que se genera con las aulas Ueeco a partir de una "Jaula Ueeco" que han arrastrado sobre cuatro ruedas entre disfraces de alumnos de colegio. Su intención ha sido destacar la importancia de la educación inclusiva para todos los niños: «Tenemos niños con discapacidades y les llevamos a aulas ordinarias. Esto es por las mamis que a veces se preguntan si lo hacen bien y la respuesta es que sí», explica Susana Ribas, secretaria de la asociación.

En este nivel, el grupo de batucada 'Brahmanbam,' ha quedado segundo, 'Locomía' tercero y 'Hazbin Hotel' cuarto.

En la categoría de parejas adultas, las hermanas Pilar y Susana Boned Ribas, disfrazadas de 'Falsa realidad' han quedado en primer puesto. Su difraz advierte del "peligro y el pozo negro que son las redes sociales", apunta Pilar. "Te crees que la gente que ves en Tik Tok es perfecta y nadie lo es, por eso nos hemos maquillado la cara fea", señala.

En la categoría individual infantil el primer premio ha sido para 'Senyor Pingu'', que ha representado un pequeño disfrazado de pingüino. En cuanto a las parejas infantiles, han resultado premiados, en primer lugar 'Speaker y Lamine' y Blancanieves y Caperucita, y en segundo lugar 'Los Canney', en que madre e hijo se han disfrazado de astronautas.