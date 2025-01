El quinto concurso de 'sofrit pagès' de Santa Agnès de Corona ya tiene ganador

Joan Ribas Ferrer, de Can Micolau ha ganado esta tarde el quinto concurso de 'sofrit pagès' de Santa Agnès de Corona. Ribas, que se ha presentado bajo el lema de 'Oc o no oc, si no estàs cuit ja has vist foc', ha conseguido el primer premio en lo que ha sido su segunda participación en el concurso gastronómico.

Ribas ha explicado que ha cambiado "bastantes técnicas de elaboración, en comparación con el año anterior" y que el secreto para elaborar un delicioso 'sofrit pagès' está "en la picada".

El segundo puesto ha sido para 'Tot Especi' y el tercero para 'Ses Friends'.