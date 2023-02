Pregunta: ¿Qué ayudas ofrece el Govern balear a empresas y particulares para continuar el camino hacia la sostenibilidad?

Respuesta: La dirección general de Energía tiene abiertas 17 líneas de ayuda para renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica dirigidas a empresas y particulares. Esto suma casi 160 millones de euros, una cantidad ingente de dinero público para fomentar actuaciones que ayuden a luchar contra el cambio climático y además reduzcan el gasto en energía. Todo esto es gracias a la gestión de los fondos europeos Next Generation y a haber gastado ya buena parte de ellos. Por haber sido diligentes en la tramitación, el Gobierno de España nos ha ampliado líneas de ayuda. Además, la sensibilidad del Estado hacia las comunidades insulares se ha traducido en un fondo especial para Canarias y Balears que seguirá incrementado estas cifras.

La VI Jornada Caminos hacia la sostenibilidad en Ibiza y Formentera se celera el jueves 23 de febrero

P: Balears debería ser pionera en descarbonización y reducción del consumo de energía. ¿Lo logrará?

R: Debemos hacerlo, es una cuestión de supervivencia. Las islas son perfectas para desarrollar modelos pioneros que luego se extrapolen a zonas continentales. Además, lo que sí podemos exportar sin que sea un sobrecoste es innovación en transición energética. En este sentido, en esta legislatura hemos trabajado para ser referentes y como ejemplos concretos hemos puesto en marcha la primera planta de hidrógeno renovable de España o los primeros puntos de carga que permiten que el vehículo vierta a la red. Pero además, debemos democratizar la energía renovable. Por eso, con el Institut Balear de l’Energia (IBE) estamos desarrollando instalaciones de autoconsumo compartido en espacios públicos que en 2023 llegarán a unas 1.500 familias, priorizando a las vulnerables. Estas familias podrán ahorrar al año cerca de 300 euros en la factura eléctrica.

Objetivos Ley de Cambio Climático

P: Uno de los objetivos de la Ley de Cambio Climático es acelerar la reducción de emisiones antes de 2025. ¿Se están cumpliendo estos objetivos?

R: La senda de reducción del consumo energético debería ser más rápida, podemos vivir mejor con menos energía, moviéndonos menos y de forma colectiva. En cuanto al desarrollo de renovables, hemos multiplicado por 10 la potencia en menos de cuatro años, superando los 100 MW y las 11.000 instalaciones. Respecto a los parques renovables, a pesar de crecer, no son suficiente para alcanzar los objetivos. Hay instalados 220 MW y deberíamos instalar esta cantidad cada año. La buena noticia es que ahora sí tenemos el marco legal para realizarlo, los recursos económicos, y la voluntad política. En Ibiza y Formentera los esfuerzos se deben llevar a cabo en los autoconsumos y las comunidades energéticas. No hay que dejar de instalar renovables en suelo, porque solo con tejados, cubiertas y aparcamientos no se puede hacer frente a la demanda, ni con un 50% de reducción de consumo.

P: Las comunidades energéticas son una buena opción, pero ¿se está avanzando en ello?

R: Eivissa y Formentera son claves para maximizar el uso de tejados, cubiertas y aparcamientos y no tener que acudir tanto al uso de suelo rústico para renovables. Tenemos 20 millones de euros en ayudas para fomentar estas instalaciones, con el IBE estamos impulsando algunas en Sant Lluís en Menorca o Marratxí y Calvià en Mallorca. Esperamos que pronto se puedan desarrollar en Eivissa y Formentera. Los polígonos industriales son sitios ideales, porque gracias a la ampliación a los 2 km del autoconsumo a través de red que desde el Govern llevábamos tiempo solicitando, pueden abastecer a consumos residenciales. Pero es evidente que sin un impulso público es difícil que vean la luz, de aquí que la convicción política y que ello sea una prioridad son claves para su puesta en marcha.

P: En Ibiza se ha pasado de 286 instalaciones de autoconsumo en 2021 a 505 en 2022 y de 19 a 60 en Formentera. ¿Son suficientes?

R: Son buenas noticias, pero no es suficiente. No es una cuestión de porcentajes, sino de emergencia climática que ya está aquí, no dentro de 30 años.

P: Respecto al autoconsumo de renovables, el año pasado en Ibiza fue de 10,53 MW y en Formentera de 0,86 MW. ¿Cuál sería el objetivo óptimo?

R: Eivissa debería ser la segunda isla en cuanto a autoconsumo, no sólo por su población, sino por que es la que más crece en el consumo eléctrico. El objetivo de Balears es llegar a 500 MW de autoconsumo en 2030 y lo vamos a conseguir, pero la contribución de Ibiza y Formentera debe ser mayor. Ibiza debería alcanzar los 60 MW y Formentera los 10 MW. En Baleares, la sostenibilidad se demuestra con placas solares. Es el mejor recurso renovable que tenemos y debemos aprovecharlo.

VI edición de la Jornada

