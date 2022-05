«No vuelvas solo», la misma campaña para Ibiza que en el año 2014

La presentación de la campaña ‘Stick with your mates’ (Quédate con tus amigos), presentada esta semana por el embajador británico, Hugh Elliot, la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller balear de Turismo, Iago Negueruela, no sentó nada bien a la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de las Pitiusas, Ana Gordillo, que además de no asistir al acto recordó que se volvía a cometer el mismo error que hace ocho años: «En 2014 ya vivimos una campaña similar que desprestigiaba muchísimo la imagen de Sant Antoni y que al final se tuvo que retirar». La actual aconseja a los turistas británicos «no dejar a sus amigos caminar solos por la calle» y «mantenerse en contacto a través de chats», detalla como «prácticas peligrosas» el ‘balconing’, advierte de que en los todo incluido no les servirán más de tres unidades de alcohol en cada servicio de comida, y avisa de que las ofertas de barra libre, happy hour, 2x1 o 3x1 están prohibidas por la legislación balear y que se exponen, según lo que hagan, a multas de 1.000 a 600.000 euros.

El folleto de 2014, ‘Enjoy and respect’, también promovido por el consulado de Reino Unido, contaba con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni y contenía un mensaje muy similar: «Don’t walk home alone» (no vuelvas solo a casa), recomendaba. En 2018 y 2019 se desarrolló otra idéntica a la actual con el lema ‘Keep it together’ (manteneos juntos), donde uno de sus tips decía exáctamente lo mismo que el ahora criticado: «Don’t let your mates walk home alone» (no dejes que tus compañeros vuelvan solos a casa).

La de 2014 desató una crisis sin precedentes en Sant Antoni. El entonces presidente de la Federación Hotelera, Roberto Hortensius, criticó que diera a entender que un turista no podía regresar sólo a su hotel porque era peligroso: «Es exagerado y contraproducente para cualquier destino turístico. Está fuera de lugar», lamentó.

Incluso el PSOE calificó aquella campaña de «patética, brutal». Su portavoz en Sant Antoni, Josep Marí, dijo que se debía «retirar sí o sí». «No podemos -aseguró- poner en un cartel que si vas solo al hotel puede suponer la muerte. Esto es un desastre. Estamos diciendo que somos un destino inseguro y esto va a repercutir en la imagen de toda la isla».

Cambios ocho años después

El grupo socialista de esa localidad parece haber cambiado de opinión en ocho años. Antonio Lorenzo, secretario general del PSOE de Sant Antoni, colgaba el 4 de mayo este tuit: «A esto le llamo yo ponerse de espaldas a una situación real. Marcos Serra y el PP de Sant Antoni reman en contra de los intereses generales del pueblo. El que vive de favores sirve a muchos señores». El edil socialista Marco Antonio Guerrero también criticó en esa red social la actitud del Consistorio: «Cerrar los ojos no elimina el problema».

El folleto había sido presentado el 12 de junio de 2014 por la alcaldesa, Pepita Gutiérrez, y por la vicecónsul británica, Sharon Hodges, como una promoción para «sensibilizar a los turistas». Cinco días más tarde, la Federación Hotelera instó al Ayuntamiento a retirarla en una reunión a la que incluso asistió la entonces consellera de Turismo, la popular Carmen Ferrer, y la vicecónsul británica. Según aseguró semanas más tarde Gutiérrez, ese día decidió paralizarla, si bien los movimientos que hizo días más tarde no dieron a entender eso. El 20 de junio, la alcaldesa informó a los hoteleros que congelaba la campaña, aunque matizó que no informaría públicamente al respecto. Pero el 26 de junio, el equipo de gobierno defendió en un pleno los folletos y rechazó incluso la propuesta del PI para que se retiraran de inmediato.

El PI en 2014: «Pepita Guitiérrez es la máxima responsable por no escuchar a la gente. Todo el mundo se lo ha dicho, pero no sé por qué quería mantener esa publicidad. No está capacitada para continuar al frente del Ayuntamiento»

También el PI ha variado su postura en ocho años. Mientras su actual portavoz y primer teniente de alcalde, Joan Torres, acudía esta semana a la presentación de la campaña, el portavoz de Proposta per les Illes de 2014, Juanjo Ferrer, pidió la dimisión de la alcaldesa: «Es la máxima responsable por no escuchar a la gente. Todo el mundo se lo ha dicho, pero no sé por qué quería mantener esa publicidad. No está capacitada para continuar al frente del Ayuntamiento».

Presionada por su partido, por el senador Pepe Sala y por el propio Consell (entonces gobernado por el PP) , Pepita Gutiérrez pidió el 30 de junio «disculpas» a los ciudadanos que se sintieran «ofendidos» y anunció que retiraba el folleto. Lo hizo en una rueda de prensa en la que incluso estuvo acompañada por la vicecónsul británica, que se mantuvo callada.

Gutiérrez alegó que había propuesto al consulado modificar aquel polémico «no camines solo» ni con «nadie a quien no conozcas», pero los británicos se negaron. Las críticas más duras a Gutiérrez le cayeron de su propio partido, desde donde incluso se llegó a pedir su dimisión. El Consell consideraba que se había «dañado la imagen de Ibiza». El senador Sala pidió «responsabilidades políticas».

