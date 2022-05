Decrecimiento turístico en Balears: «Es un ataque directo y sin meditar del Govern al sector»

«Me parece que es un disparate», señala José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), tras conocer la noticia de que la propuesta de Més per Mallorca, aceptada por el PSOE (que gestiona la conselleria de Turismo) y Unidas Podemos, supondrá reducir a la mitad las plazas que se transaccionen: «Es una medida drástica que no está nada meditada. Estos temas hay que tocarlos con mucho cuidado, pues en ello puede ir la rentabilidad del establecimiento. Ya de por sí, la decisión de reducir el 5% de plazas, que está en discusión en la nueva Ley Turística, ha creado bastante malestar y oposición. Sólo faltaba esto».

Roselló considera que «hay un ataque directo del Govern al sector turístico, sin meditar ni prever las causas. Y sobre todo, sin consenso». «Y si este -añade- lo hubiera, no sé de dónde sacan el argumentario de que eso sea positivo». Se trata, a su juicio, «de un intento claro [por parte del Govern balear] de ir hacia la reducción de plazas. Pero el mercado de plazas, si se utiliza una analogía financiera, lo que hace es dar liquidez al mercado. La compra de plazas puede ser importante en ocasiones para un aumento de la calidad».

La medida planteada por el Govern supone que «para tener una plaza necesitas comprar dos. Y eso afecta a los cálculos de rentabilidad de los establecimientos». Cree que si realmente fuera necesario reducir plazas, «debería haber un exceso de oferta, que no lo hay, y en todo caso eso habría que verlo por islas y zonas». Y avisa al Ejecutivo balear de que «hay que buscar la vía de la persuasión y la incentivación, pero no hacerlo así, a lo bruto». Roselló advierte de que, en este caso, «no se puede ceder ni un ápice de terreno frente a las veleidades del poder».

«La medida es negativa para el turismo y para la economía general de Balears, ya que, entre otras cuestiones, desincentiva la entrada de capital e inversión en el sector turístico, y con ello va a generar menos actividad económica y menos puestos de trabajo», alerta Alicia Reina, presidenta de la Asociación Española de Directores de Hoteles (AEDH). Como Roselló, vaticina que la medida «llevará a la ruina a las islas y a sus ciudadanos, ya que se efectúa cuando no existe un plan racional y coherente que suponga una alternativa al turismo».

Si bien señala que «sería conveniente ver el texto completo», indica que por la información publicada por este diario «parece ser que solo afecta a la transmisión de plazas entre particulares, por lo que se perjudicaría concretamente a los pequeños empresarios locales, mientras que se privilegiaría la transmisión de plazas que no se haga entre particulares, entre ellos, a los fondos de inversión, que se van a ver beneficiados».

Además, al haber menos plazas «habrá menos competencia y el valor de cada unidad se incrementará», lo cual «puede tener efectos colaterales imprevisibles e indeseables, como el decrecimiento de la generación de empleo y el desequilibrio en el reparto de la riqueza social, que acabará concentrándose en una minoría». A juicio de Reina, «al igual que con la reforma de la Ley Turística, con esta medida se vuelve a perjudicar a los pequeños y medianos empresarios», además de llevarse a cabo «de forma improvisada, sorpresiva, careciendo de un previo análisis concienzudo y meditado entre todos los agentes implicados».

También como Roselló, considera que este tipo de medidas reflejan «el hostigamiento que está sufriendo el sector de alojamientos turísticos reglados y legales por parte del Govern, que en vez de centrarse en impulsar y crear normativas y acciones eficaces que acaben con el pirateo, el intrusismo, la oferta ilegal y alegal que sigue campando a sus anchas, prefiere continuar atacando al sector, que es el responsable de la generación de empleo y riqueza en nuestras islas».

Para Roberto San Esteban, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales (AVAT), integrada en la Pimeef, el Govern debería diferenciar entre lo que sucede en toda la Comunitat y lo que ocurre en Ibiza: «En esta isla, en los últimos 10 años se han reducido 9.000 plazas turísticas. En las viviendas, de 20.900 se ha pasado a 19.007. No considero que sea una reducción lo que se tenga que hacer para mantener la calidad del turismo».

San Esteban afirma que ese recorte provocará «más intrusismo», y recuerda que su ámbito «es parte importante de la mejora de la calidad, tanto de las plazas como del turismo en general». El presidente de AVAT conoció a través de Diario de Ibiza que el Govern planea el decrecimiento de plazas: «Es la primera noticia. Estamos todos en ascuas. Nos sorprenden continuamente con cosas nuevas. Lo mínimo que deberían hacer desde el Ejecutivo es consultarnos, charlar y ver cómo enfocarlo. Esto ha sido una decisión unilateral de partidos políticos».

Ana Gordillo, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera pitiusa, es quien menos preocupada parece en el sector: «No conocemos la letra pequeña. Ahora mismo hay una moratoria de cuatro años, de manera que nada de esto tiene mucho sentido ni relevancia. Después de esos cuatro años habrá que ver qué pasa, pues será el Consell el que diga cuántas plazas hay y qué se hace y cuál es el techo de plazas. Por ahora, lo publicado no supone nada».

Gordillo desveló a este diario que el Govern ya le había informado de algunos pormenores: «Nos habían contado un poco por encima, muy por encima, que se haría esta medida, pero no habían entrado en profundidad. Está más explicado en la noticia de lo que nos contaron. Pero sí, nos lo habían comentado. No tenemos información suficiente para saber lo que va a suponer».

Pone el ejemplo del 5% de reducción de plazas incluido en la Ley Turística, en cuya tramitación ha variado el texto original: «Al final se hará de forma escalonada y, por lo tanto, no va a afectar a todo el mundo en general. Si no creces, si no amplías más de un 15%, no afectará. Y si lo haces, dependiendo del número de habitaciones se aplicará una determinada cantidad, no ese 5%. Lo han ido tocando, poniendo de manera lógica».

También confía Ana Gordillo en que «no se aplicará ese 5% en alojamientos de menos de 100 plazas».