La Ibiza más auténtica se sienta a la mesa en Sant Carles

En cualquier ruta por Ibiza hay lugares que merecen una parada. Bar Anita, en Sant Carles, es uno de ellos. Quienes buscan algo más que playa, ocio nocturno o una comida rápida encuentran en este establecimiento la forma de acercarse a la isla de antes. La de los pueblos, las terrazas tranquilas, las barras llenas de tapas y las sobremesas que se alargan sin mirar el reloj.

También conocido como Ca n’Anneta, este establecimiento forma parte de la historia reciente de Ibiza. Su fachada, su ambiente y muchos de los detalles que conserva en el interior permiten reconocer enseguida que no se trata de un local cualquiera. Allí siguen presentes elementos que hablan de otra época, como los antiguos buzones de correo postal, que durante años formaron parte de la vida diaria del pueblo y que hoy son casi una pequeña pieza de museo.

El restaurante mantiene ese aire de punto de encuentro que lo hizo conocido, también entre quienes llegaron a la isla en los años 70. Su terraza recibe al visitante con naturalidad, sin artificios, como lo hacen los bares de toda la vida. Dentro, la barra muestra una variedad de tapas listas para abrir el apetito y recordar que la cocina casera sigue siendo uno de sus grandes atractivos.

La propuesta de Bar Anita destaca por su variedad. En su carta hay platos contundentes, recetas sencillas y opciones pensadas para todo tipo de clientes. Se puede pedir una paletilla de cordero al horno, un solomillo a la pimienta, un entrecot o una hamburguesa casera. También hay pescados como salmón, bacalao o sardinas, además de calamares, gambas, mejillones y otros platos del mar.

Para quienes prefieren una comida más informal, el restaurante ofrece huevos, tortillas, montaditos, pastas, pizzas o escalopes. Esa amplitud hace que Bar Anita funcione tanto para una comida en familia como para una parada improvisada durante una visita al norte de la isla. Es, precisamente, esa mezcla de tradición, sencillez y variedad la que explica que siga siendo un lugar de referencia en Sant Carles.

Unas hierbas para terminar

Y si hay un producto que identifica especialmente a la casa, son sus hierbas Ca n’Anneta. Este licor típico ibicenco, asociado desde hace siglos a la sobremesa y a sus propiedades digestivas, se elabora aquí de forma artesanal con distintas plantas medicinales y una base de anís. Tras la maceración, el resultado es una bebida muy ligada al sabor de la isla, que puede disfrutarse en el propio bar o comprarse embotellada para llevar a casa.

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Quien pase por Sant Carles tiene en Bar Anita una excusa perfecta para hacer un alto en el camino, sentarse en la terraza, pedir unas tapas, comer sin prisas y terminar con unas hierbas de la casa. Ca n’Anneta conserva ese ambiente de bar de pueblo que no se fabrica y que, precisamente por eso, sigue siendo una de las paradas más reconocibles de Ibiza.