Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos en IbizaSucesos en IbizaInvestigación en IbizaCruceros en Ibiza
instagramlinkedin

Una cocina sin artificio que convierte la sencillez en excelencia

En un jardín íntimo y tranquilo, en el centro de Santa Gertrudis, el restaurante propone una experiencia gastronómica donde la materia prima, las cocciones exactas y un servicio cercano marcan la diferencia

Las mesas están dispuestas con sobriedad en un espectacular patio con abundante vegetación. | FOTOS: FINCA LA PLAZA

Las mesas están dispuestas con sobriedad en un espectacular patio con abundante vegetación. | FOTOS: FINCA LA PLAZA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Susana Asenjo |

Finca La Plaza defiende su forma personal de entender la restauración. En este refugio situado en el corazón de Santa Gertrudis, el protagonismo corresponde al producto, al trabajo preciso del equipo de cocina y a una experiencia serena, alejada de estridencias. Su propuesta demuestra que la elegancia también se expresa mediante la sencillez, el respeto por los ingredientes y el cuidado de cada detalle.

El restaurante está ubicado en el jardín de una finca ibicenca del siglo XVIII.

El restaurante está ubicado en el jardín de una finca ibicenca del siglo XVIII.

El restaurante está ubicado en una finca ibicenca del siglo XVIII, un edificio protegido que conserva el carácter de su construcción original. Tras atravesar sus puertas, el comensal descubre un jardín tranquilo, rodeado de árboles maduros, cactus y abundante vegetación. Las mesas, dispuestas con sobriedad y con un aire rústico, configuran un escenario para desconectar y disfrutar de la cena sin prisas. Esa tranquilidad también define el servicio, atento y cercano. Desde la bienvenida hasta la sobremesa, todo está pensado para que la experiencia fluya con naturalidad.

Finca La Plaza trabaja con ingredientes de gran calidad e intenta adquirir el mayor número posible de productos en Ibiza.

Finca La Plaza trabaja con ingredientes de gran calidad e intenta adquirir el mayor número posible de productos en Ibiza.

La cocina abierta permite observar parte del trabajo de un equipo que apuesta por la excelencia sin recurrir a artificios innecesarios. La carta no es extensa, una decisión que facilita mantener un alto nivel en cada elaboración. Finca La Plaza trabaja con ingredientes de gran calidad y busca adquirir el mayor número posible de productos en Ibiza. Los huevos camperos proceden de la isla, mientras que parte de las frutas y verduras se produce directamente. La filosofía es seleccionar la materia prima y permitir que su sabor se exprese con autenticidad.

La carta está ideada para facilitar un alto nivel en cada elaboración.

La carta está ideada para facilitar un alto nivel en cada elaboración.

El pan rústico, acompañado de mantequilla cítrica o aceite de oliva virgen extra, anticipa una propuesta con pescados, carnes y opciones vegetales. Entre los platos destacan el tartar de atún con ralladura de limón ibicenco, la alcachofa a la romana con sabayón de trufa y el arroz meloso con carpaccio de gamba.

El producto se selecciona y cuida al detalle.

El producto se selecciona y cuida al detalle.

La selección continúa con pescados como lubina, rodaballo o pulpo a la brasa. En el apartado de carnes destacan el Wagyu, el pollo de Tarragona y el perrito caliente de costilla de cerdo ahumada. La experiencia se ompleta con más de 300 referencias de su bodega y con postres elaborados en la casa.

Noticias relacionadas

Finca La Plaza construye una interpretación refinada de la cocina mediterránea. Un lugar donde el lujo se reconoce en un producto excelente, una cocción precisa y un servicio amable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente mortal en Formentera: las dos fallecidas son médicas de viaje de fin de carrera con otras cuatro colegas
  2. Mueren dos jóvenes turistas en Formentera al chocar su moto contra un taxi
  3. Accidente mortal en Formentera: los taxistas de la isla aseguran que la moto con las dos fallecidas 'se lanzó contra el taxi
  4. El cadáver hallado en el puerto de Ibiza es el de un italiano de 33 años
  5. Las dos jóvenes motoristas fallecidas en el accidente de Formentera son portuguesas
  6. Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares
  7. Atropellan a dos hermanas embarazadas en Santa Eulària y el conductor se da a la fuga
  8. Calor repentino y fuertes rachas de viento en Ibiza: qué es un reventón térmico, un fenómeno poco habitual

Una cocina sin artificio que convierte la sencillez en excelencia

Una cocina sin artificio que convierte la sencillez en excelencia

Las llamadas al teléfono contra la violencia machista aumentaron un 120,8 % tras la final del Mundial

Las llamadas al teléfono contra la violencia machista aumentaron un 120,8 % tras la final del Mundial

Los últimos ocupantes dejan Punta Xinxó antes del desalojo

Todas las imágenes del acto de presentación de la campaña 'Productes de sa nostra terra' en el supermercado Eroski de Eurocentro

Todas las imágenes del acto de presentación de la campaña 'Productes de sa nostra terra' en el supermercado Eroski de Eurocentro

Nicolò Napoli conquista la primera Liga Chess Amics tras cinco jornadas en Ibiza

Nicolò Napoli conquista la primera Liga Chess Amics tras cinco jornadas en Ibiza

La falta de personal frena la puesta en marcha del barqueo en s’Estany des Peix, en Formentera

La falta de personal frena la puesta en marcha del barqueo en s’Estany des Peix, en Formentera

Sant Antoni repara la franja antiincendios de Cala Salada dañada por los temporales

Sant Antoni repara la franja antiincendios de Cala Salada dañada por los temporales

Nikola Zizic no renueva con el Class Sant Antoni

Nikola Zizic no renueva con el Class Sant Antoni
Tracking Pixel Contents