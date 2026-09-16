Seguridad Internacional
Ursula von der Leyen busca ampliar el Consejo Europeo de Seguridad a Noruega y a Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea busca fortalecer la cooperación geopolítica integrando a líderes de Canadá, el Reino Unido, Noruega y Ucrania en el organismo
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EFE
Estrasburgo
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