Italia prorroga por segunda vez los controles con España por "posible peligro ligado a eventuales infiltraciones terroristas"

El Gobierno italiano ha decidido prolongar durante 15 días más los controles aleatorios a viajeros procedentes de España y que llegan a puertos y aeropuertos en Italia. La medida, de acuerdo con una nota del ministerio de Interior italiano difundida esta tarde, ya ha sido comunicada por el ministro Matteo Piantedosi, mediante una nota formal, a la Comisión Europea y a sus "homólogos de la Unión", en un nuevo paso dentro de la política de blindaje y enfrentamiento fijada por Roma.

La decisión se habría adoptado tras la reunión matinal del Comité de Análisis de Inmigración y Seguridad Fronteriza, el órgano técnico encargado de evaluar las amenazas operativas. Tras las verificaciones conducidas por el organismo, el Ejecutivo habría considerado necesaria la prórroga al constatar que "persisten elevados perfiles de riesgo para la seguridad interna" del país, según han escrito las autoridades italianas.

Eventuales

El núcleo de la resolución atañe directamente al temor a un "posible peligro ligado a eventuales infiltraciones terroristas". Es decir, la principal preocupación del ministerio que dirige Piantedosi residiría, en el papel, en esa posibilidad.

La prórroga llega después de la anterior del pasado 31 de agosto, cuando Italia ya había decidido prorrogar esta medida puesta en marcha a principios de agosto. Ya en los pasados días, según pudo reconstruir EL PERIÓDICO, la guerra de nervios diplomáticos entre España e Italia por la crisis de Ceuta ya había cobrado otra víctima: la reunión de los ministros de Interior del MED5, una suerte de alianza entre los países del sur de Europa que debía llevarse a cabo en septiembre. No obstante, aún en la actualidad la reunión sigue pospuesta sine die, sin aún una fecha prevista, en medio de la peor crisis diplomática entre los dos países en décadas.

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La respuesta de España

Por su parte, España también ha comunicado este martes a la Unión Europea la decisión prorrogar durante quince días los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana. Estos controles fueron reintroducidos por España el pasado 8 de agosto y prorrogados por primera vez hasta el próximo 23 de septiembre. "El Gobierno considera que se mantienen las circunstancias que motivaron la adopción de esta medida, por lo que ha decidió prolongarla hasta el próximo 8 de octubre, sin perjuicio de que un cambio de dichas circunstancias pueda aconsejar una modificación del plazo previsto", han informado las autoridades españolas.