Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

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Un lanzacohetes múltiple autopropulsado ruso de 122 mm dispara hacia posiciones del ejército ucraniano.

Un lanzacohetes múltiple autopropulsado ruso de 122 mm dispara hacia posiciones del ejército ucraniano. / EFE

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

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