Estados Unidos
El fiscal no pedirá pena de muerte para Nick Reiner por el asesinato de sus padres
Nathan Hochman aseguró que la decisión fue tomada después de analizar detenidamente el caso y hablar con la familia
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EFE
Los Ángeles
El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró que no solicitará la pena de muerte para Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, de ser declarado culpable.
De acuerdo con Los Angeles Times, Hochman aseguró que la decisión fue tomada después de analizar detenidamente el caso y hablar con la familia Reiner sobre qué resultado querían que se persiguiera en el proceso judicial.
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