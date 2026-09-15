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El fiscal no pedirá pena de muerte para Nick Reiner por el asesinato de sus padres

Nathan Hochman aseguró que la decisión fue tomada después de analizar detenidamente el caso y hablar con la familia

Velas, flores y notas dejadas por admiradores en la estrella del fallecido director estadounidense Rob Reiner.

Velas, flores y notas dejadas por admiradores en la estrella del fallecido director estadounidense Rob Reiner. / EFE

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EFE

Los Ángeles

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró que no solicitará la pena de muerte para Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, de ser declarado culpable.

De acuerdo con Los Angeles Times, Hochman aseguró que la decisión fue tomada después de analizar detenidamente el caso y hablar con la familia Reiner sobre qué resultado querían que se persiguiera en el proceso judicial.

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