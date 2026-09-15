Investigación
El exministro venezolano Alex Saab se declara culpable de blanqueo tras un acuerdo con la Fiscalía de EEUU
El excargo chavista, presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, está siendo investigado por la justicia estadounidense
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EFE
Miami
El exministro venezolano Alex Saab, señalado por EEUU como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes de conspiración para blanqueo de dinero y transacciones financiera ilícitas tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense en una corte federal en Miami.
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