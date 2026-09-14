Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Datos personales Sant JosepVandalismo en IbizaAparcamiento en IbizaFeria del Disco
instagramlinkedin

FRANCIA

Macron realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre con el Tratado de Amistad sin aprobar

El viaje del presidente saliente francés se realiza a solo medio año de unas elecciones presidenciales claves en el país galo la próxima primavera, en las que la ultraderecha podría alcanzar el poder

El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mario Saavedra

Mario Saavedra

Madrid

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizará una visita de Estado a España los próximos días 29 y 30 de septiembre. Será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI.

"La visita de Estado se desarrolla en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos", informa Moncloa. "En el marco del programa previsto, Sus Majestades los Reyes ofrecerán una Cena de Gala en su honor. Asimismo, el presidente de la República francesa será recibido por el presidente del Gobierno el día 30 de septiembre a las 12:00 h".

El encuentro se realiza mientras el Tratado de Amistad entre Francia y España de 2023, firmado entre ambos mandatarios en Barcelona en el año , sigue bloqueado en las Cortes porque el Partido Popular y Vox consideran inconstitucional el apartado por el que se invita a un ministro francés a acudir a un Consejo de Ministros.

También se realiza a tan solo seis meses de que el país galo se enfrente a unas elecciones presidenciales clave, que podrían cambiar el rumbo de la Unión Europea. La líder ultraderechista de Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, lidera las encuestas y podría pasar el cordón sanitario de la segunda vuelta si se opone al candidato de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon.

Noticias relacionadas y más

HABRÁ AMPLIACIÓN

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llama la atención: La pírrica multa, de apenas 200 euros, que se impondrá al conductor del quad que circuló a gran velocidad por una zona peatonal de Dalt Vila.
  2. Una pareja convierte la playa de Santa Eulària en su restaurante privado de Ibiza: amor a la luz de las velas
  3. Cazada en Ibiza una furgoneta que transportaba pasajeros de forma irregular: multa de 15.000 euros
  4. El morrocotudo error de Shannis: cambia todos sus euros a dólares para viajar a Ibiza porque no sabía que estaba en España
  5. Vivienda en Ibiza: Sant Josep prevé que se construirán alrededor de 500 VPL en áreas de transición
  6. La moda de ‘farmear aura’ reúne cada vez a más niños y adolescentes en las calles de Ibiza
  7. Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: «Los empresarios copan una buena parte del mercado del alquiler residencial»
  8. La odisea de buscar piso en Ibiza a punto de ser padres: 'Todos nuestros amigos se han ido

Macron realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre con el Tratado de Amistad sin aprobar

Macron realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre con el Tratado de Amistad sin aprobar

Baleares lidera junto a Alicante y Málaga la demanda extranjera de alquiler en España

Baleares lidera junto a Alicante y Málaga la demanda extranjera de alquiler en España

¿Cuál es el canto de ave preferido por los humanos? Un experimento da la respuesta

¿Cuál es el canto de ave preferido por los humanos? Un experimento da la respuesta

Rain returns to Ibiza this week as Aemet forecasts a change from Thursday

Rain returns to Ibiza this week as Aemet forecasts a change from Thursday

Suelo pélvico: los problemas más frecuentes y por qué no debemos normalizar las pérdidas de orina

Suelo pélvico: los problemas más frecuentes y por qué no debemos normalizar las pérdidas de orina

Ibiza dispara el precio del alquiler de vivienda: supera los 24 euros por metro cuadrado y sube un 21,2% en un año

Ibiza dispara el precio del alquiler de vivienda: supera los 24 euros por metro cuadrado y sube un 21,2% en un año

Names, addresses, benefits and fines: Sant Josep exposes personal data of more than 100 residents

Names, addresses, benefits and fines: Sant Josep exposes personal data of more than 100 residents

Óscar López mantiene el choque con el poder judicial: “Hay lobos solitarios que atienden la llamada de Aznar”

Óscar López mantiene el choque con el poder judicial: “Hay lobos solitarios que atienden la llamada de Aznar”
Tracking Pixel Contents