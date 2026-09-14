Macron realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre con el Tratado de Amistad sin aprobar

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizará una visita de Estado a España los próximos días 29 y 30 de septiembre. Será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI.

"La visita de Estado se desarrolla en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos", informa Moncloa. "En el marco del programa previsto, Sus Majestades los Reyes ofrecerán una Cena de Gala en su honor. Asimismo, el presidente de la República francesa será recibido por el presidente del Gobierno el día 30 de septiembre a las 12:00 h".

El encuentro se realiza mientras el Tratado de Amistad entre Francia y España de 2023, firmado entre ambos mandatarios en Barcelona en el año , sigue bloqueado en las Cortes porque el Partido Popular y Vox consideran inconstitucional el apartado por el que se invita a un ministro francés a acudir a un Consejo de Ministros.

También se realiza a tan solo seis meses de que el país galo se enfrente a unas elecciones presidenciales clave, que podrían cambiar el rumbo de la Unión Europea. La líder ultraderechista de Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, lidera las encuestas y podría pasar el cordón sanitario de la segunda vuelta si se opone al candidato de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon.

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