Macron presiona a la UE para vetar las redes sociales a los menores de 15 años: "Iremos hasta el final"

Emmanuel Macron no se rinde en su lucha por prohibir el uso de las redes sociales a menores de 15 años. Tras el veto del texto por el Consejo Constitucional, después su aprobación por parte de la Asamblea Nacional, el presidente francés envía ahora a Bruselas una versión revisada para garantizar que la propuesta respete el derecho europeo.

En su idea de "ir hasta el final" con esta lucha, Macron pidió al primer ministro, Sébastien Lecornu, que "encontrara una salida" coherente tanto con las observaciones del Constitucional como con las exigencias del derecho europeo tras la censura de mediados de agosto. El Consejo Constitucional justificó su veto dictaminando que el texto aprobado constituía una "infracción desproporcionada" a la libertad de expresión y comunicación de los adolescentes, chocando incluso con las normativas europeas. Sin embargo, reconoció la "obligación constitucional de proteger el interés superior del menor".

Un mes después, Macron vuelve a la carga con un nuevo texto que, según confirmó una fuente del poder ejecutivo a Le Figaro, busca sortear los obstáculos europeos. El Gobierno propone ahora elaborar una lista de unas 10 "funciones" que resultan perjudiciales o "adictivas" para los jóvenes, como la reproducción automática de vídeos, las notificaciones nocturnas y la comunicación con cuentas desconocidas. Estas funciones permitirían que las redes sociales afectadas puedan adaptar sus contenidos a los menores, sin afectar a la normativa europea.

Una "prioridad europea"

Para el Ejecutivo francés, la regularización de las redes sociales debe ser una "prioridad europea", después de considerar que ciertos problemas juveniles, como el aumento de la violencia entre los menores o el ciberacoso, radica en parte por el contenido que consumen sin control en estas plataformas.

Por ello, Macron escribió a finales de agosto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para trasladarle la necesidad de crear "un texto europeo" que establezca "la prohibición del acceso a las plataformas de redes sociales para menores de 15 años" en toda la Unión Europea. Tras estos primeros pasos, se espera que Von der Leyen presente sus propuestas el miércoles en su discurso de apertura ante el Parlamento Europeo.

"Gracias a la determinación de la presidenta de la Comisión, de los parlamentarios y al apoyo de numerosos Estados europeos que comparten con nosotros esta exigencia, me alegro de que la protección de los menores en línea sea ahora una prioridad de nuestra Europa, en el corazón de las orientaciones de esta vuelta al cole. Francia brindará todo su apoyo, con exigencia y determinación", escribió Macron este lunes en su cuenta de X.

En pie de guerra contra TikTok y X

En esta batalla por proteger a los más pequeños de la casa, Francia abrió una investigación penal a finales de 2025 contra TikTok, ante las sospechas de que sus algoritmos promueven contenidos perjudiciales para los menores. Un procedimiento penal que se apoya en varios informes presentados por Amnistía Internacional y por el propio Senado francés, donde destacan los peligros de esta red social.

Esta investigación también nació tras la demanda contra TikTok presentada por varias familias francesas, en la que acusaban a la red social de promover el suicidio de varios jóvenes ante la falta de control de su algoritmo. La plataforma, por su lado, rechazó realizar cualquier declaración sobre estos informes, aunque insistió en un breve comunicado en que invierte "de manera significativa en experiencias seguras y adecuadas a la edad para adolescentes".

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Lo mismo sucedió recientemente con X. Su fundador, Elon Musk, está siendo investigado por las autoridades francesas por "complicidad en la distribución de pornografia infantil" a través de su red social. Además del uso de su propio modelo de inteligencia artificial para crear deepfakes, es decir, imágenes sexualmente explícitas ultrarrealistas de desconocidos, sin consentimiento alguno. Una investigación que derivó en el registro de la sede de la plataforma en el país y de una crisis diplomática entre Washington y París.