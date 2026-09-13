Nuevas tecnologías
Trump tacha de "fuerzas negativas" a quienes piden regular la IA y dice que "no sucederá"
El mandatario desestima las peticiones del fundador de Anthropic de ralentizar el desarrollo de la IA al argumentar que Estados Unidos debe mantener el liderazgo de esta tecnología ante China
EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó este domingo de "fuerzas negativas" a quienes piden regular la inteligencia artificial (IA) pese a las alertas de los líderes del sector, como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk, sobre los creciente riesgos de la tecnología.
"Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo. Y están planteando cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana. Es una expresión que se me ocurrió y es verdad", declaró Trump de visita en Irlanda.
El mandatario desestimó las peticiones de Amodei, el fundador de Anthropic, de ralentizar el desarrollo de la IA al argumentar que Estados Unidos debe mantener el liderazgo de esta tecnología ante China.
Fuente: El Periódico
- Espectacular accidente en Ibiza: un herido grave tras dar varias vueltas de campana
- El histórico velero de la serie 'El Barco' navega por Formentera: así es el buque-escuela 'Cervantes Saavedra'
- Persecución de película en Ibiza: escapa de un control a toda velocidad y acaba detenido tras varias maniobras de 'extrema peligrosidad
- Nos sacaron del infierno': tres activistas de Baleares reconstruyen la travesía a bordo de la Global Sumud Flotilla
- ¡46,50 euros de propina por la cara! Eso la deja el cliente si quiere, que se la cobren es un abuso': denuncia que un restaurante de Ibiza carga un 10% de propina
- Ibiza estrecha el cerco al alquiler turístico ilegal: cazados tres pisos pirata en once inspecciones a viviendas
- La odisea de buscar piso en Ibiza a punto de ser padres: 'Todos nuestros amigos se han ido
- Dalt Vila se llena de vida con la Nit del Patrimoni