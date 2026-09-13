La socialdemócrata Andersson gana las elecciones en Suecia, según las proyecciones de voto

La socialdemócrata Madalena Andersson defendió la posición de primera fuerza en las elecciones legislativas de Suecia, con un 28,4 % de los votos, según las proyecciones de voto de la televisión pública Svt al cierre de los colegios electorales. La segunda posición fue para el primer ministro y líder de los Moderados, Ulf Kristersson, quien obtuvo un 18 % y desbancó así de esa posición a la ultraderechista Democrátas de Suecia (SD), el partido Jimmie Äkesson, que quedó en un 17 %, muy por debajo de sus expectativas.

Según estas primeras proyecciones, un hipotético bloque de centroizquierda comandado por Andersson dominaría un 51,3 % de los votos y estaría en disposición de recuperar el poder. El bloque derechista del primer ministro, con el apoyo de la extrema derecha, sumaría el 47 %.

Esta correlación de fuerzas, de confirmarse, suponen una sorpresa en lo que respecta a Äkesson, el provocador y populista líder de la derecha extrema. Todos los sondeos le situaban en segunda posición, el puesto que había conquistado en los comicios de 2022. Andersson, por su parte, partía como clara favorita, aunque en la recta final algunos pronósticos indicaban que había perdido fuelle.

Firmeza socialdemócrata

La socialdemocracia sueca lleva más de un siglo siendo, elección tras elección, la fuerza más votada a escala nacional. Pero no siempre ha logrado que esa posición de primera fuerza le diera la mayoría suficiente para gobernar. En 2022, la propia Andersson se vio apeada del puesto de primera ministra al no conseguir cerrar una alianza con suficiente peso en el Parlamento con las otras fuerzas políticas del centroizquierda.

El moderado Kristersson encontró entonces la llave de la gobernabilidad gracias a la “renuncia” de Äkesson a formar parte del nuevo Ejecutivo, tal como exigían sus virtuales socios centrista. El líder de la extrema derecha se resignó a ser el aliado externo de su gobierno, pero ahora se disponía a entrar en el próximo ejecutivo, ya liberado del cordón sanitario.

Seguridad y mano dura en migración

Äkesson había basado su campaña en el "miedo al voto musulmán" que, según él, puede llegar a decidir el futuro de Suecia. Fiel a su espíritu provocador, hizo uso del voto avanzado, que está habilitado desde mediados de agosto, para adelantarse al domingo. Acudió a votar hace unos días a un colegio electoral de Rinkeby, un barrio del extrarradio de Estocolmo conocido por su alto porcentaje de población extranjera. Un 89 % de sus 15.000 ciudadanos son inmigrantes de segunda o tercera generación. Hay ahí un altísimo índice de desempleo y marginalidad y es, por definición, un barrio tensionado, donde son frecuentes los ajustes de cuentas y tiroteos. Votó en medio de un fuerte despliegue mediático, lo que usó para tratar de capitalizar el final de campaña.

La decisión de Äkesson de votar en ese distrito era un guiño al elector, alusivo a sus promesas de mano dura frente a la inmigración y el crimen organizado, lo que para él viene a ser lo mismo. Suecia sufre desde hace años un incremento de la violencia vinculada a las mafias del narcotráfico asentadas en el país. El gobierno de Kristersson ha endurecido la legislación contra estas bandas y ha rebajado la edad penal a 14 años, visto que un 45 % de los delitos de sangre son cometidos por menores reclutados por esos grupos. Äkesson, desde su posición de aliado externo del gobierno, se atribuye el éxito de una estadística descendente de asesinatos, así como el descenso de las peticiones de asilo a los niveles más bajos en años.

En línea con la mano dura danesa

Andersson ha secundado en estos años desde la oposición la política migratoria más restrictiva implantada por el gobierno de Kristersson. Ha seguido así no solo las líneas del Ejecutivo derechista de Estocolmo, sino también las que marca desde Dinamarca su primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, quien no duda en aplicar medidas más cercanas a la derecha que al centroizquierda.

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Con estas posiciones, junto a la defensa de la escuela pública de calidad, la exjefa del Gobierno de Estocolmo se presentó en campaña bajo la premisa de la solidez y apadrinada por Stefan Löfven, el veterano socialdemócrata que le pasó el relevo en 2021.

Fuente: El Periódico