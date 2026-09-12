Marruecos y la Rusia de Putin: relaciones cada vez más estrechas

Fue una operación tan discreta que ni siquiera se conoce el nombre del buque involucrado en la misma. Hace poco más de un mes, la agencia Reuters, citando a dos fuentes, informó que, a mediados de julio, un petrolero con bandera panameña cargó, en las dársenas del puerto Tanger-Med, 30.000 toneladas métricas de gasolina AI-92 destinadas a paliar la carestía de combustible originada por los ataques ucranianos con drones contra gasolineras y refinerías en territorio ruso. El navío arribó dos semanas después al puerto ruso de Murmansk, y tras unas pocas semanas de bloqueo por disputas sobre el precio, fue distribuido a los mercados rusos vía férrea, convirtiéndose el reino alauí en el tercer país del mundo, tras la India y Kazajistán, cercanos aliados del Kremlin, en paliar los apuros energéticos del régimen de Vladímir Putin.

No es la primera ocasión en que se materializaba un evento de cooperación ruso-marroquí vinculado a la guerra de Ucrania. Precisamente, antes de la crisis de combustible ruso de este verano, en los años previos, Marruecos, y en concreto su puerto de Tanger-Med, ha sido señalado de forma reiterada por investigaciones y artículos periodísticos como un 'hub' desde donde se desviaba hacia mercados europeos, y en particular España, hidrocarburos cuyo origen era probablemente ruso. "Rusia descarga el gasoil en puertos marroquíes, Marruecos lo vende luego como propio a España y el combustible ruso circula por las Islas (Canarias) y el continente", denunciaba el diario 'La Provincia', de Prensa Ibérica, radicado en Las Palmas, el pasado febrero. El Gobierno marroquí esgrime como justificación que no puede estar al tanto de la totalidad de actividades que se llevan a cabo en una gigantesca instalación portuaria que tiene el carácter de zona franca, extremo que descarta tajantemente el periodista opositor Alí Lmrabet. "Marruecos es un Estado policial", recuerda.

"No me extraña nada", reacciona para EL PERIÓDICO Eduard Soler Lecha, profesor de Relaciones Internacionales en la Universitat Autònoma de Barcelona y el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals. En opinión de este analista, semejantes actuaciones en lo que respecta al conflicto en el este de Europa, de confirmarse, integrarían al reino alauí en ese grupo de países denominados 'de cobertura estratégica' o de 'equilibrio estratégico', al igual que "Turquía o los Emiratos Árabes Unidos", es decir estados que mantienen estrechos vínculos de seguridad con Occidente pero que rechazan aplicar las sanciones contra Rusia, manteniendo un potente comercio con el país eslavo que, como mínimo, propicia estas situaciones.

Las relaciones entre Marruecos y Rusia atraviesan un momento dulce, extremo confirmado tanto por las declaraciones públicas de los dirigentes políticos de ambos países, como por los pactos que ambas naciones rubrican y hasta las cifras del comercio bilateral. En octubre de 2025, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, y su homólogo marroquí, Nasser Bourita, firmaron en Moscú un Memorándum de Entendimiento que establece la creación de un Comité de Trabajo Interministerial, un mecanismo formal de cooperación, al tiempo que busca fórmulas para impulsar el comercio bilateral y la "resolución de conflictos", una velada mención al Sáhara Occidental. Los intercambios comerciales se sitúan entre los 1.350 y los 1.500 millones de euros anuales, cifra significativa aunque con un marcado desequilibrio en favor de Rusia. "Esta cercanía no es ninguna novedad; no venimos de la nada, entre los dos países no ha habido graves fricciones y, por ejemplo, la URSS nunca reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática", recuerda Soler Lecha.

Jugar la carta rusa

Rabat juega la carta rusa cuando se producen decisiones en la UE que considera contrarias a sus intereses. En octubre de 2025, ambos países firmaron un nuevo acuerdo de pesca de cuatro años que afecta a las aguas en disputa del Sáhara Occidental un año después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulara los acuerdos entre Bruselas y Rabat sobre pesca y agricultura porque afectaban al territorio saharaui sin contar con el concurso de la población autóctona. Pese a todos estos movimientos, los analistas descartan que se haya fraguado una alianza Moscú-Rabat que ponga en entredicho los alineamientos tradicionales del reino alauí.

"Marruecos sigue siendo un aliado importante de EEUU fuera de la OTAN, y no veo a Rabat poniendo en riesgo esa condición por nada de lo que Moscú pueda ofrecer. Interpreto los recientes contactos como un intento de Marruecos por reducir las fricciones en el Consejo de Seguridad respecto al Sáhara Occidental y por ganar cierto margen de maniobra en sus relaciones habituales con Washington y las capitales europeas. Moscú también está diversificando sus opciones, y la cuestión de Marruecos le resulta útil para gestionar su relación con Argel", su aliado tradicional en el norte de África, asegura, en un mensaje enviado a EL PERIÓDICO, Frank Talbott, investigador sénior no residente del Programa para el Norte de África del Atlantic Council.

Entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 31 de julio. / ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Permanecen, eso sí, vacíos informativos sobre la presencia rusa en el país norteafricano que, en estos momentos de tensión entre la UE y el Kremlin, generan inquietud, máxime después de que el Gobierno español e investigaciones acusaran a redes de influencia rusas de instrumentalizar la reciente crisis migratoria de Ceuta para azuzar en la UE narrativas ultraderechistas. La Federación Rusa mantiene una embajada "enorme" en las afueras de Rabat, confirma a este diario Alí Lmrabet, periodista marroquí opositor, además de un potente centro cultural ruso que, en la época en la que residía en su país, hacia el final de los años 90, llevaba a cabo operaciones de espionaje sobre las actividades de otros países como EEUU o Francia. En ningún directorio o web del Ministerio de Exteriores marroquí figura el nombre o incluso el número de los diplomáticos rusos presentes en el país norteafricano, un extremo que Lmrabet considera como una "anormalidad".

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Otro de los hechos que llama la atención es la intensidad de las conexiones aéreas entre ambos países, en un momento en que Rusia está prácticamente aislada del mundo occidental por avión: el aeropuerto de Casablanca-Mohamed V mantiene entre uno y dos vuelos al día con Moscú, y varios adicionales a la semana con San Petersburgo. En un reciente programa de investigación de la emisora colombiana Noticias Caracol quedó expuesto que algunos de los reclutas de esa nacionalidad que viajaban a Rusia a combatir en sus filas en la guerra de Ucrania, tras pasar por Brasil hacían escala, en Marruecos o en los Emiratos Árabes Unidos, países presentados como "aliados" de Rusia por el reclutador. Asimismo, fuentes marroquíes aseguran que funcionarios y mercenarios rusos que se dirigen a los países del Sahel en la órbita de Moscú, tales como Mali, Níger o la República Centroafricana, también hacen uso de esa conexión aérea a través de la capital económica del reino alauí, servida por Royal Air Maroc, la compañía aérea nacional marroquí, debido al veto a las aerolíneas rusas en los cielos europeos.