Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia afirma haber tomado ocho localidades ucranianas durante la última semana

Las fuerzas rusas tomaron durante la última semana ocho localidades en las regiones ucranianas de Donetsk, Zaporiyia y Járkov, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. El mando castrense ruso señaló en su parte de guerra semanal que fueron tomadas las localidades de Kurtivka y Novogrishine, en Donetsk; Zorevka, en Zaporiyia, y Berezinki, Ozerne, Dolguenke, Zarubinka y Goptivka, en Járkov. Las localidades de Zorevka y Novogrishine fueron tomadas por las fuerzas rusas durante la última jornada, según Defensa.

"La liberación de la localidad de Zorevka permitió a las unidades de la agrupación Este ampliar la zona de control al oeste de Kommunarivak y crear las condiciones para continuar avanzando en la región de Zaporiyia", anexionada por Rusia en septiembre de 2022, señaló el mando militar ruso.