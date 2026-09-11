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Comicios en EEUU

J.D. Vance se perfila como heredero de Trump antes de las elecciones de medio mandato

La Convención Nacional Republicana reafirma el favoritismo del vicepresidente como sucesor del trumpismo mientras el presidente de EEUU muestra signos de agotamiento

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, se postula como heredero de Trump.

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, se postula como heredero de Trump. / JIM LO SCALZO / EFE

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Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

La realidad se está imponiendo a las amenazas de Donald Trump de convertirse en el último presidente de Estados Unidos: “Ya me estoy cansando un poco de la política”. Su confesión llegó durante la segunda noche de una Convención Nacional Republicana que sirvió para consolidar al vicepresidente J.D. Vance como su heredero antes de las elecciones de medio mandato que el país celebrará en noviembre.

Aunque el presidente terminó acaparando casi todos los focos, el nuevo rostro del trumpismo aprovechó su discurso para reforzar aún más la percepción dentro del partido de que es el principal candidato a ser su sucesor. Padre de cuatro hijos –el último nacido en julio–, Vance se centró en reivindicar la primacía de la familia tradicional, sin mencionar temas espinosos para la administración como la guerra de Irán.

Los comicios podrían arrebatar a los republicanos el control de las cámaras legislativas. "No entreguéis EEUU a los locos", ha pedido, refiriéndose a los demócratas.

La predilección de Trump por Vance es un hecho. En privado, el presidente ha asegurado a sus donantes que quiere que el vicepresidente sea el elegido para liderar el Partido Republicano a partir de 2028, cuando expira el segundo mandato trumpista, adelantó The Washington Post el mes pasado.

DALLAS, TEXAS - SEPTEMBER 10: U.S. Vice President JD Vance (L) welcomes U.S. President Donald Trump to the stage on the second day of the 2026 Republican National Convention at the American Airlines Center on September 10, 2026 in Dallas, Texas. U.S. President Donald Trump is headlining the Republican National Committee's first-ever midterm convention as he aims to highlight his administration’s achievements and rally support for GOP candidates just two months before the upcoming elections being held on November 3. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

J.D. Vance y Donald Trump se abrazan durante la Convención Nacional Republicana. / ALEX WONG / Getty Images via AFP

Aun así, su intervención también evidencia que está lejos de despertar en la base conservadora el mismo fervor que Trump. Vance “no logró mantener el mismo entusiasmo” que el magnate, ni “obtuvo más que unos elogios de cortesía por parte del presidente, quien rápidamente lo acompañó fuera del escenario”, subraya The New York Times.

Un ágil populista

Elegido por sorpresa en 2024 como compañero de fórmula de Trump, Vance ha demostrado ser muy ágil recaudando cientos de millones de dólares para el partido y acercando la administración a las élites tecnológicas de Silicon Valley. No en vano, parte del meteórico ascenso político del joven vicepresidente se atribuye al apoyo recibido por parte del magnate Peter Thiel, cofundador de Palantir y PayPal y defensor de un movimiento reaccionario que aboga por el colapso de la democracia.

Aunque en sus inicios políticos tachó a Trump de “fraude total” y denunció su retórica, Vance ha abrazado sin problemas el populismo nacionalconservador y un estilo provocador diseñado para espolear a su base, indignar a los demócratas y secuestrar la atención de los medios de comunicación. Quedó claro en su aparición en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2025, en la que incendió la alianza transatlántica amenazando directamente a los países de la Unión Europea. También lo evidenció ayer, cuando reprendió a un manifestante que ondeó las banderas de Palestina y México. “Si tanto te gusta, mueve tu culo ahí”, le espetó.

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Las encuestas también sitúan a Vance como favorito a heredero de Trump. En segunda posición está el secretario de Estado, Marco Rubio, ausente de la convención conservadora celebrada en Dallas debido a que está de viaje oficial a Colombia, Ecuador y Perú. Preguntado sobre la posibilidad de postularse a la sucesión del presidente, Rubio aseguró esta semana que “no tiene planes por ahora” de hacerlo.

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Fuente: El Periódico

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