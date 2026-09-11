Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski y Carney firman nuevos acuerdos por valor de más de 1.200 millones para la defensa de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, han alcanzado este jueves nuevos acuerdos en materia militar que superan los 2.000 millones de dólares (más de 1.240 millones de euros), la mitad de los cuales para que Kiev proteja su espacio aéreo, así como un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que implementarán las autoridades canadienses.

El mandatario, que ha sido recibido por Carney en la ciudad de Calgary, ha precisado que los acuerdos "ascienden a más de 2.00 millones de dólares, incluido un paquete gubernamental de más de 1.000 millones de dólares destinado a nuestra defensa, principalmente para proteger nuestro espacio aéreo: misiles para los Patriot, munición para los F-16 y la coproducción de drones".