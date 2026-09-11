En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Mueren cuatro personas en ataques del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Mikolaiv
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
El ministro de Exteriores polaco llega en una visita no anunciada a Kiev
El ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, llegó en la mañana del viernes a Kiev en una visita no anunciada, según informó él mismo a través de su cuenta de X. "Buenos días desde Kiev", escribió en un breve mensaje que acompaña una foto en la que se ve al ministro siendo recibido en la estación de Kiev a su salida del tren. El portavoz del Ministerio de Exteriores polaco, Maciej Wewiór, declaró a la agencia polaca PAP que esta visita "es una muestra de apoyo a Ucrania, que se encuentra en plena lucha".
Rusia lanza ataques combinados contra objetivos en Kiev y otras regiones
Rusia volvió a atacar durante la pasada noche con misiles y drones empresas del complejo militar industrial o que dan servicios a las Fuerzas Armadas de Ucrania, centros logísticos o instalaciones portuarias en Kiev, Jmelintski, Dnipropetróvsk y Odesa, según informó hoy el mando castrense ruso. "Durante la noche, las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron lanzando ataques combinados contra empresas, centros logísticos, centros de datos y puertos marítimos en Ucrania, así como contra embarcaciones utilizadas en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania", indicó en Telegram el Ministerio de Defensa ruso.
Zelenski y Carney firman nuevos acuerdos por valor de más de 1.200 millones para la defensa de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, han alcanzado este jueves nuevos acuerdos en materia militar que superan los 2.000 millones de dólares (más de 1.240 millones de euros), la mitad de los cuales para que Kiev proteja su espacio aéreo, así como un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que implementarán las autoridades canadienses.
El mandatario, que ha sido recibido por Carney en la ciudad de Calgary, ha precisado que los acuerdos "ascienden a más de 2.00 millones de dólares, incluido un paquete gubernamental de más de 1.000 millones de dólares destinado a nuestra defensa, principalmente para proteger nuestro espacio aéreo: misiles para los Patriot, munición para los F-16 y la coproducción de drones".
Canadá refuerza su cooperación militar con Ucrania y prepara nuevas sanciones contra Rusia
Canadá y Ucrania reforzaron este jueves su cooperación militar, industrial y energética con nuevos acuerdos que superan los 2.000 millones de dólares canadienses (1.450 millones de dólares estadounidenses o 1.250 millones de euros), al mismo tiempo que Ottawa anunció que prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.
En una rueda de prensa en Calgary, primera escala de la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Canadá, Carney y su homólogo coincidieron en que la presión sobre Moscú debe mantenerse mientras se buscan vías para reducir las hostilidades.
Zelenski reivindica nuevos ataques en Rusia contra "infraestructura de apoyo a la guerra"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este jueves nuevos ataques en Rusia contra "infraestructura de apoyo a la guerra", incluidos un puerto en Daguestán y una refinería en Yamalia-Nenetsia, en la zona de los montes Urales.
"Durante las últimas 24 horas, nuestros combatientes atacaron ocho instalaciones de infraestructura rusas que sirven de apoyo a la guerra. Resultaron alcanzadas una refinería de petróleo en la región de Yamalia-Nenetsia y un puerto en Daguestán", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales. En concreto el ataque contra los campos gasísticos en Yamalia-Nenetsia representa el primer golpe contra una región ártica rusa, situada a más de 3.000 kilómetros del frente.
Condenan a 25 años en Rusia a un bielorruso que colaboró con la inteligencia ucraniana
Un tribunal militar ruso condenó este jueves a 25 años de cárcel a un ciudadano bielorruso que fue hallado culpable de colaborar con el Servicio de Seguridad de Ucrania.
"Se determinó que, en diciembre de 2024, el ciudadano bielorruso Kitov mantuvo correspondencia durante su estancia en Krasnodar (sur de Rusia) con un individuo que afirmaba ser empleado del Servicio de Seguridad de Ucrania", indica el comunicado oficial, citado por la agencia TASS.
Según la nota, el condenado accedió a cooperar con la parte ucraniana y en febrero de 2025 recibió instrucciones para cometer un acto terrorista.
Rusia entrega restos óseos de un príncipe ruso que derrotó a los mongoles a las tropas en el frente en Ucrania
La Iglesia Ortodoxa rusa ha entregado fragmentos óseos del príncipe Dimitri Donskoi, conocido por derrotar a los mongoles en el siglo XIV, a los militares rusos que combaten en el frente en la región ucraniana de Donestk, anexionada ilegalmente por Rusia en los días previos a la invasión, para elevar la moral de las tropas.
Los fragmentos han sido entregados a funcionarios de la región del este de Ucrania anexionada por Rusia en 2022 para ser enseñados a las distintas unidades militares que están en primera línea de combate tras una ceremonia celebrada en el complejo memorial de Saur-Moguila en la que se ha exhibido el sarcófago del príncipe, venerado por haber salido victorioso de la batalla de Kulikovo en 1380 contra los mongoles de la Horda de Oro.
Ucrania denuncia dos muertos en un ataque ruso a una planta de aceite de girasol en la ciudad de Dnipro
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha denunciado este jueves la muerte de dos personas en un ataque ruso a una planta de aceite de girasol en la ciudad ucraniana de Dnipro, capital de la región de Dnipropetrovsk, una fabrica que es propiedad de la multinacional estadounidense Bunge.
"Rusia volvió a atacar una instalación civil de producción de aceite de girasol en Dnipro. Al menos dos personas murieron y la planta sufrió graves daños", ha señalado el titular de Exteriores en un mensaje en redes sociales.
Según ha afirmado esto "no es una coincidencia", sino que forma parte de "la campaña sistemática de terror de Moscú contra las empresas estadounidenses y sus intereses económicos".
Al menos 19 heridos en un ataque de Rusia contra la ciudad de Kramatorsk
Al menos 19 personas han resultado heridas este jueves en un ataque de Rusia contra la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la región de Donetsk.
El ataque se ha registrado a las 10.44 horas, cuando el Ejército ruso ha lanzado una serie de ataques contra zonas residenciales de Kramatorsk dejando 19 heridos, entre ellos un bebé de ocho meses, según ha informado la Fiscalía Regional de Donetsk.
Rusia atacó la ciudad con seis bombas aéreas guiadas, ha denunciado la institución ucraniana, que ha informado de se ha iniciado una investigación preliminar por un presunto crimen de guerra.
Rusia rechaza acusaciones de un supuesto intento de ataque con dron contra un avión en el que viajaba Zelenski
Las autoridades de Rusia han rechazado este jueves las denuncias sobre un supuesto intento de ataque con dron contra el avión que trasladó esta semana a Noruega al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, cuando iba a despegar de Moldavia, un suceso que Moscú ha descrito como "un intento de llevar a cabo una provocación".
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha sostenido que la "efímera amenaza" al avión de Zelenski "no existió", según ha recogido el diario ruso 'Izvestia'.
"Los propios ucranianos lo han reconocido", ha manifestado, antes de resaltar que "está claro lo que está haciendo el régimen de Kiev. Desde Kiev no han desmentido por ahora las acusaciones sobre el supuesto intento de ataque.
- El PSOE de Ibiza pide la cabeza de Catiana Fuster: 'No puede continuar ni un minuto más al frente de la concejalía tras saltarse las instrucciones de Educación
- Madres del colegio de Jesús: 'No nos dejan ponerles un aire acondicionado portátil a nuestros hijos en clase
- Fallece Juan Torres Palau 'Cotxu', constructor de Sant Miquel
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Se lanza al mar para huir tras llevar a 22 migrantes a Formentera en una lancha robada en Ibiza
- Noches de ibiza califica 2026 como «el peor verano de la historia del West End»
- Claudio Alarco, el psicólogo y antropólogo peruano que radiografió el alma de los ibicencos en los años 70
- Giros prohibidos y maniobras de riesgo en Ibiza: las cámaras de Sant Josep lo graban todo