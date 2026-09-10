La 'embajadora' israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

La jefa de la misión de Israel en España, la encargada de negocios Dana Erlich, se ha mostrado "sorprendida" por las menciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al aprovechamiento israelí de la crisis de España en Ceuta. "Alguien me dijo que quizá un día nos van a culpar por la muerte de Manolete", ha afirmado con sorna durante una comparecencia en el foro Nueva Economía en Madrid, prologada por el expresidente José María Aznar. "Con desinformación se repite una mentira que nada tenía que ver con nosotros", asegura. "Se nos usa como cortina de humo [...] Que se hable de Israel en ese contexto en lugar de hablar de la seguridad de Ceuta mientras estamos en una emergencia nacional en España y el enfoque sea otra vez Israel, eso todavía me sorprende".

Erlich ha desacreditado las declaraciones del embajador israelí en Naciones Unidas, en las que decía que Ceuta y Melilla son marroquíes. "Israel nunca tuvo duda alguna sobre quién tiene el control en Ceuta. Una de mis primeras visitas cuando llegué aquí fue ir a Ceuta", ha asegurado. En Ceuta vive una relevante comunidad judía. "Estando en Ceuta y viendo al presidente Juan Jesús Vivas y ese trabajo magnífico que hacen para vivir juntos pensé que es un ejemplo del que tenemos que aprender".

Al menos 72.000 personas entraron en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio, en el mayor salto migratorio de la historia de España. Al menos 5.000 siguen aún en la ciudad mientras se procesan sus perfiles. En España, dirigentes de izquierdas, como el líder de ERC Gabriel Rufián, ha asegurado sin pruebas que Marruecos, junto a Israel y Estados Unidos, organizó el asalto. El presidente del Gobierno aseguró que Israel aprovechó la crisis a posteriori.

Erlich asegura que la ruptura de relaciones armamentísticas con Israel debilita la seguridad de los españoles. Y, sobre su alianza con Marruecos tras la firma de los Acuerdos de Abraham, matiza que "ser aliado o tener esa conexión no significa que nos olvidemos de otros aliados". "Quizá ahora estamos en un momento crítico con el Gobierno central de España, pero eso no significa que España no pueda ser un socio", ha argumentado. "Para nosotros, España es un socio que tiene una gran importancia, y puede volver a ser ese puente que fue con el presidente José María Aznar, con visitas, encuentros de primer nivel y una relación abierta".

Para volver a la normalidad, el Gobierno de Pedro Sánchez tendría que hacer "un cambio de relato, de política y de declaraciones".

La encargada de Negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, presentada por el expresidente del Gobierno José María Aznar, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján / Europa Press

¿Por qué no ha colaborado Israel con la Audiencia Nacional para esclarecer el asunto del espionaje con el software israelí Pegasus?, le ha preguntado uno de los asistentes. "Israel es una democracia, y las empresas no están obligadas a dar información", ha justificado.

Erlich se declara sionista

Erlich se ha definido como sionista, y ha denunciado una ola de odio contra los israelíes. "Ser sionista significa creer en el derecho de los judíos a vivir en el Estado de Israel", ha definido.

Asegura que eligió España como destino porque "vivimos un momento difícil con el gobierno central actual, pero sabemos no generalizar a España". Considera que los ataques de Hamás del 7 de octubre no fueron solo contra Israel, sino "contra Occidente".

Erlich ha sido presentada por el expresidente José María Aznar, que ha clamado contra una asimetría moral entre las condenas que ha recibido Israel y la falta de críticas a Hamás.

Aznar ha clamado contra el "antisemitismo" de los que protestan defendiendo que Palestina sea libre "desde el río hasta el mar", y ha calificado de "pose moral" las protestas en apoyo a Gaza, donde han muerto más de 70.000 personas, entre ellas cerca de 20.000 niños. También ha criticado los reconocimientos de Palestina como Estado, que han ido realizando países como España, Noruega, Francia o Reino Unido como muestra de apoyo a la solución de dos Estados.