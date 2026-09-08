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Oriente Próximo

Reino Unido prohíbe el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania

El Gobierno británico considera que la expansión de estas colonias perjudica una solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí

Manifestación de ultraortodoxos israelíes pidiendo más asentamientos de colonos en territorio palestino.

Manifestación de ultraortodoxos israelíes pidiendo más asentamientos de colonos en territorio palestino. / ANDREA LÓPEZ-TOMÀS| ABIR SULTAN / EFE

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EFE

Londres

El Gobierno británico prohibió este martes el comercio de bienes y servicios con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, al considerar que la expansión de estas colonias perjudica una solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí.

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Reino Unido prohíbe el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania

Reino Unido prohíbe el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania

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