Estados Unidos
Trump quiere cambiar el nombre al estado de Nuevo México por "Nueva América"
El presidente estadounidense firmó hace apenas unos días una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EEUU y Canadá por el de "Lago América"
EFE
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha sugerido que el estado de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América".
Trump publicó una fotografia del perímetro del estado con el nuevo nombre, apenas días después de haber firmado una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EEUU y Canadá por el de "Lago América".
La imagen, publicada en su red Truth Social y compartida por la Casa Blanca en X, muestra el contorno del estado con la palabra "México" tachada en rojo y reemplazada por "América".
La fotografía retocada no añade ningún otro mensaje ni imagen.
Según recuerda la cadena CNN, Trump tiene la facultad de cambiar el nombre de accidentes geográficos en el Sistema de Información de Nombres Geográficos, pero no tiene la capacidad constitucional para cambiar legalmente el nombre de los estados ya que ese proceso tendría que realizarse dentro del propio estado.
Trump también utilizó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América en enero de 2025, en su primer día de regreso al cargo.
Y recientemente sugirió que el estrecho de Ormuz, en Oriente Medio, y por donde pasa el 20 por ciento mundial del petróleo, debería renombrarse como estrecho de Trump.
- Nourah of Riyad', el superyate de un príncipe saudí que naufragó en Grecia y ahora se lleva todas las miradas en el puerto de Ibiza
- Hallan flotando el cuerpo sin vida de un menor con chaleco salvavidas frente a la costa de Formentera
- Àlex Pitaluga, a las primarias del PSOE para presidir el Consell: 'Me preocupa que nuestros hijos tengan que irse de Ibiza porque no pueden acceder a una vivienda
- El 'puentazo' que tendrán los alumnos este curso: varios días seguidos sin clase en Ibiza
- La Llave de Ibiza': Homenaje a tres embajadores de la isla
- Kali, la perra mestiza de 13 años abandonada en un aparcamiento de Ibiza
- Los extranjeros ya compran la mitad de viviendas a la venta en Ibiza
- Desde mi barco escuché su sonido': un delfín sorprende a una embarcación en una cala de Ibiza