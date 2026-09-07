Rusia
Al menos once muertos y seis desaparecidos en un alud de piedra y nieve en el Cáucaso ruso
Emergencias señaló que la avalancha sorprendió a un grupo de 33 escaladores
EFE
El número de alpinistas muertos este domingo al ser atrapados por un alud de piedra y nieve en la montañosa región rusa de Kabardino-Balkaria, en el Cáucaso norte, ascendió a once, según informaron este lunes las autoridades locales, que cifraron en seis el número de escaladores que continúan desaparecidos.
"Según informaciones actualizadas, diez personas lograron descender por su cuenta, seis escaladores resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos. Lamentablemente, once personas sufrieron lesiones incompatibles con la vida", informó el Ministerio de Emergencias de Rusia, citado por la agencia rusa Interfax.
Emergencias señaló que la avalancha sorprendió a un grupo de 33 escaladores.
Un equipos de salvamento de montaña ha sido enviado a la zona -el cañón de Bezenguí, que alberga picos de más de 5.000 metros de altura-, lo que incluye un helicóptero Mi-8, señaló la dependencia.
El grupo de alpinistas fue golpeado primero por una avalancha de piedra y después por un alud de nieve, provocados por el viento huracanado que sacudió la zona, señala el canal de Telegram Baza.
La víspera Emergencias informó de la muerte de dos alpinistas.
Tras el incidente las autoridades incoaron una causa penal por negligencia.
Fuente: El Periódico
- Fallece a los 81 años Tanit, apenas dos días después de recibir La Llave de Ibiza
- Nourah of Riyad', el superyate de un príncipe saudí que naufragó en Grecia y ahora se lleva todas las miradas en el puerto de Ibiza
- Hallan flotando el cuerpo sin vida de un menor con chaleco salvavidas frente a la costa de Formentera
- Una receta para pecadores: bocadillo de vino de Ibiza, uvas y queso fundido
- Memoria de la isla: Del Puig de Vila y el castillo que hoy es Parador Nacional
- El avispón oriental llega a Ibiza: cómo reconocerlo y qué hacer si encuentras uno
- Un conductor bebido deja dos vehículos dañados tras volcar en Sant Josep: 'Si bebes o consumes cosas raras, el coche se queda aparcado
- El 'puentazo' que tendrán los alumnos este curso: varios días seguidos sin clase en Ibiza