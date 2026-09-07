Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

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Fuente: El Periódico

Irán establecerá en los próximos días una "zona restringida" fuera del estrecho de Ormuz Irán anunciará en los próximos días una nueva "zona restringida" cerca del estrecho de Ormuz, afirmó este domingo el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, durante unas declaraciones a la televisión oficial de su país. De acuerdo con Rezaei, la zona se establece en la línea donde comienza el bloqueo naval estadounidense y se extenderá a zonas del Golfo Pérsico, ampliando las restricciones militares sobre el corredor marítimo y limitando aún más el comercio petrolero internacional. De igual forma el funcionario advirtió que las naves que ingresen a este nuevo perímetro serán incluidas en la lista de sancionados por Teherán.

Israel anuncia el bombardeo contra un edificio vinculado a Hizbulá en el sur de Líbano El Ejército de Israel anunció este lunes un ataque aéreo contra un edificio ubicado en la localidad de Deir Azharani, en el sur de Líbano, vinculado, según las fuerzas israelíes, al grupo chií libanés Hizbulá. Así lo informó en un mensaje publicado en X la portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ante los medios árabes, Ella Waweya, quien pidió a los residentes y vecinos de la zona abandonar sus hogares y mantenerse a una distancia mínima de 300 metros. Según Waweya, el edificio que Israel marcó como objetivo es una instalación perteneciente a Hizbulá, sin aportar más detalles.

Dos muertos en un nuevo ataque israelí en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego Dos palestinos han muerto, uno de ellos menor de edad, en un ataque de la aviación israelí el el barrio de Al Nasr, en el oeste de la ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas palestinas. En el ataque, que tenía como objetivo un vehículo civil, han resultado además herias varias personas más, algunas de ellas de gravedad, según informan medios palestinos. Además, fuerzas israelíes han disparado esde vehículos militares hacia el este de la ciudad de Gaza desde primera hora de la mañana del domingo y la aviación israelí ha bombardeado el centro comercial Al Sajra, también en la capital del enclave palestino.

Una "peligrosa escalada" El presidente del Líbano, Joseph Aoun, condenó los ataques israelíes lanzados este domingo contra la ciudad de Nabatieh y varias localidades de su entorno, en el sur del país, que causaron al menos cuatro muertos y 20 heridos, y denunció una "peligrosa escalada" por afectar a instituciones estatales y centros sanitarios. El jefe de Estado afirmó que los bombardeos "van más allá" de las reiteradas violaciones del acuerdo de cese de hostilidades y del acuerdo marco del pasado junio, al señalar que en esta ocasión han alcanzado instituciones del Estado y dependencias destinadas a atender las necesidades de la población, además de un hospital y centros de salud, según un comunicado de la Presidencia libanesa.

Israel intensifica sus ataques en el sur del Líbano Al menos cuatro personas murieron y otras 20 resultaron heridas este domingo en una serie de ataques israelíes contra distintas localidades de la región de Nabatieh, en el sur del Líbano, según el balance inicial del Ministerio de Salud Pública libanés, mientras Israel afirmó que sus fuerzas estaban respondiendo al lanzamiento de drones de Hizbulá contra sus soldados. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública informó de dos muertos y dos heridos en Nabatieh al Fawqa; ocho heridos, entre ellos una mujer y un niño, en un barrio de la ciudad de Nabatieh; dos muertos y seis heridos, incluidos dos niños, en Arab Salim; y cuatro heridos en Kafr Rumman.

Irán responde al ataque de EEUU con acciones contra seis barcos en el estrecho de Ormuz La Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado este sábado el ataque de Estados Unidos contra tres petroleros iraníes y ha informado de una respuesta contra seis embarcaciones, incluidos tres petroleros y tres buques más vinculados con Estados Unidos. "La Armada de la Guardia Revolucionaria (...) ha atacado a tres petroleros que cruzaban sin autorización el estrecho de Ormuz y a tres buques vinculados al asesino de niñas de Estados Unidos en otras zonas", ha indicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado oficial. El comunicado explica que en la mañana del sábado los "terroristas" estadounidenses han atacado a tres petroleros propiedad de Irán en "un acto brutal fruto de la desesperación" y reconoce "daños".

Irán desmantela a un supuesto grupo terrorista La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este sábado de que ha desmantelado un supuesto grupo terrorista en el sudeste del país, que vincula a Estados Unidos e Israel y que estaría preparando atentados en Irán. "Gracias a una labor de inteligencia y vigilancia, se identificó a un grupo terrorista y se le asestó un golpe decisivo en la provincia de Sistán y Baluchistán y la provincia de Faraj, que resultó en la muerte de dos terroristas", ha anunciado la entidad castrense en un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB.

Enjuiciar a los autores de crímenes de guerra El jefe del aparato judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei, ha reclamado este sábado a sus aliados de los BRICS que den pasos para enjuiciar a los autores de crímenes de guerra cometidos en Irán en el contexto de la guerra lanzada por Estados Unidos junto a Israel el pasado febrero. "Deberían, en primer lugar, condenar la violación de la soberanía e integridad territorial de Irán de conformidad con las normas internacionales, especialmente la Carta de Naciones Unidas, y adoptar las medidas necesarias para impedir las acciones ilegales de los agresores", ha señalado en declaraciones recogidas por cadena estatal IRIB, en una cumbre del citado grupo.

Estados Unidos ataca un petrolero iraní Un petrolero iraní fue atacado este sábado por cuatro misiles de Estados Unidos en las cercanías de la isla de Jarg, principal terminal petrolera del país persa, sin que se produjeran víctimas, informó la agencia Tasnim. “Un petrolero iraní fue blanco de un ataque con misiles del ejército estadounidense esta mañana a seis millas de la isla de Jarg”, indicó la agencia de noticias vinculada con la Guardia Revolucionaria, que citó como fuente a uno de sus corresponsales en la isla.