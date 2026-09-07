Reino Unido
Carlos III afirma que su hijo Enrique y Meghan siguen fuera de la familia real
"No habrá cambios en el estatus actual del Duque y la Duquesa de Sussex. Su tratamiento como Su Alteza Real sigue en suspenso", afirma el rey
EFE
El rey británico Carlos III subrayó este lunes que su hijo Enrique, que regresó con su esposa Meghan y sus dos hijos al Reino Unido tras seis años de ausencia, sigue fuera de la familia real y no tendrán derecho al uso de títulos como Su Alteza Real.
"No habrá cambios en el estatus actual del Duque y la Duquesa de Sussex. Su tratamiento como Su Alteza Real sigue en suspenso y no se usarán", señala el rey, que dice responder así a una serie de peticiones para aclarar esta cuestión.
La carta recuerda que los duques de Essex fueron quienes eligieron "respeto por su independencia financiera y la protección de su intimidad", y ello "seguirá siendo respetado por completo", señala la carta del monarca, filtrada por varios medios británicos.
Fuente: El Periódico
- Fallece a los 81 años Tanit, apenas dos días después de recibir La Llave de Ibiza
- Nourah of Riyad', el superyate de un príncipe saudí que naufragó en Grecia y ahora se lleva todas las miradas en el puerto de Ibiza
- Hallan flotando el cuerpo sin vida de un menor con chaleco salvavidas frente a la costa de Formentera
- Una receta para pecadores: bocadillo de vino de Ibiza, uvas y queso fundido
- Memoria de la isla: Del Puig de Vila y el castillo que hoy es Parador Nacional
- El avispón oriental llega a Ibiza: cómo reconocerlo y qué hacer si encuentras uno
- Un conductor bebido deja dos vehículos dañados tras volcar en Sant Josep: 'Si bebes o consumes cosas raras, el coche se queda aparcado
- El 'puentazo' que tendrán los alumnos este curso: varios días seguidos sin clase en Ibiza