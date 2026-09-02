Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paseo marítimo es ViverVertidoVivienda turísticaColegio Can Misses
instagramlinkedin

Turquía

El choque de dos buques comerciales deja 10 desaparecidos frente a las costas de Estambul

Los buques 'Alsu' y 'Tugberk Imamoglu' han chocado en torno a las 3.00 horas

Ambulancia en Estambul, Turquía.

Ambulancia en Estambul, Turquía. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

Al menos diez personas han sido dadas por desaparecidas tras colisionar este viernes dos buques comerciales con bandera turca frente a las costas de la provincia de Estambul, en el noroeste de Turquía, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya detalles sobre las causas del suceso.

La oficina del gobernador de Estambul ha indicado en un comunicado en redes sociales que los buques 'Alsu' y 'Tugberk Imamoglu' han chocado en torno a las 3.00 horas (hora local) y ha confirmado el despliegue de "numerosas unidades navales" y helicópteros.

Noticias relacionadas

Asimismo, ha resaltado que, si bien el 'Alsu' "parece no tener daños visibles", los equipos no han podido localizar el 'Tugberk Imamoglu', ni a su tripulación, compuesta por diez personas, por lo que hay una operación de búsqueda y rescate en marcha en la zona, situada frente al distrito de Silivri.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Pedro Rodríguez, adjudicatario de una vivienda en Ibiza: 'Hay que confiar, que todo llega
  2. Entrega de las llaves de las viviendas de alquiler asequible de sa Penya en Ibiza
  3. Casi mil familias buscan un piso asequible en Vila: el Ayuntamiento entrega las llaves de siete viviendas
  4. Profesores en Ibiza: “Hay mallorquines que vienen llorando porque no quieren estar aquí”
  5. Santa Eulària destina más de un millón de euros para subir la indemnización por residencia para 300 empleados públicos
  6. Un piso 'de lujo' en Can Cantó: más de un millón de euros por un bajo en Ibiza
  7. Rescatan a un joven herido grave en la espalda tras caer al mar en Ibiza
  8. Condenada una turista estadounidense por agredir a dos policías en Ibiza: ni siquiera se presentó al juicio

El choque de dos buques comerciales deja 10 desaparecidos frente a las costas de Estambul

El choque de dos buques comerciales deja 10 desaparecidos frente a las costas de Estambul

Intentan entrar en una casa de Ibiza a través de la mirilla y un cerrajero advierte: "Hay tantos vídeos en YouTube de cómo se hace..."

Intentan entrar en una casa de Ibiza a través de la mirilla y un cerrajero advierte: "Hay tantos vídeos en YouTube de cómo se hace..."

Un taxista que pinchaba en Ibiza, asesinado de un disparo en Gipuzkoa

Un taxista que pinchaba en Ibiza, asesinado de un disparo en Gipuzkoa

Moeve Fútbol Zone 2x01: todo lo que dejó el cierre del mercado de fichajes

El reto de María Monfort Matutes para pescar más 'raors' en Ibiza: "Mi deber es pescar cuantos más pueda para el abuelito"

El reto de María Monfort Matutes para pescar más 'raors' en Ibiza: "Mi deber es pescar cuantos más pueda para el abuelito"

Interceptados tres vehículos de transporte ilegal en Ibiza con una posible sanción de 45.000 euros

Interceptados tres vehículos de transporte ilegal en Ibiza con una posible sanción de 45.000 euros

Papas mayo: la clásica ensalada chilena de patata con mayonesa que acompaña los asados

Papas mayo: la clásica ensalada chilena de patata con mayonesa que acompaña los asados

Una nueva forma de intrusismo en Ibiza: alquiler de coches de alta gama con servicio de chófer

Una nueva forma de intrusismo en Ibiza: alquiler de coches de alta gama con servicio de chófer
Tracking Pixel Contents