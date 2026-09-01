Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Elevan a 12 el número de muertos en nuevo ataque ruso contra Kiev y sus alrededores

Al menos ocho personas murieron esta madrugada en Kiev y otras cuatro perdieron la vida en sus alrededores en un nuevo ataque masivo ruso con misiles balísticos y drones contra la región capitalina, según los balances de víctimas ofrecidos por el Servicio de Emergencias de Ucrania y por las autoridades de la región de Kiev.

El presidente Volodímir Zelenski también cifró en doce el número de muertos confirmados hasta el momento en este ataque ruso.

Seis de los muertos que se conocen hasta el momento son trabajadores de la empresa pública ferroviaria ucraniana, Ukrzaliznytsia, según ha anunciado la propia empresa. El ataque ruso de anoche ha tenido infraestructuras de la compañía entre sus principales objetivos.