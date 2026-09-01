Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gestión del aguaViviendas de sa PenyaTemporada en Sant JosepPlanta biomasa
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Un ataque de EEUU sobre la isla iraní de Larek, en el estrecho de Ormuz, deja al menos dos muertos

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Pedro Rodríguez, adjudicatario de una vivienda en Ibiza: 'Hay que confiar, que todo llega
  2. Rescatan a un joven herido grave en la espalda tras caer al mar en Ibiza
  3. Profesores en Ibiza: “Hay mallorquines que vienen llorando porque no quieren estar aquí”
  4. Condenada una turista estadounidense por agredir a dos policías en Ibiza: ni siquiera se presentó al juicio
  5. Los precios de Ibiza son para los multimillonarios que nos visitan. Nosotros, ni comer en casa, que el súper está caro': los lectores estallan contra los precios de Ibiza
  6. Un piso 'de lujo' en Can Cantó: más de un millón de euros por un bajo en Ibiza
  7. Casi mil familias buscan un piso asequible en Vila: el Ayuntamiento entrega las llaves de siete viviendas
  8. Ayudas para el alquiler en Ibiza: estos son los requisitos para solicitarlas a partir del 1 de septiembre

Sant Antoni de Portmany impulsa el reciclaje de materia orgánica

Sant Antoni de Portmany impulsa el reciclaje de materia orgánica

"Ya han atropellado a varios": piden ayuda para rescatar a varios perros abandonados junto a una carretera de Ibiza

"Ya han atropellado a varios": piden ayuda para rescatar a varios perros abandonados junto a una carretera de Ibiza

Valorant: Karmine Corp conquista Badalona y levanta el título de VCT EMEA ante Team Liquid

Valorant: Karmine Corp conquista Badalona y levanta el título de VCT EMEA ante Team Liquid

El Gobierno aprueba bonificar el 75% de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla

El Gobierno aprueba bonificar el 75% de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla

De ser el hombre más bello de Ibiza a Mister International Spain 2026: así es el nuevo ganador

De ser el hombre más bello de Ibiza a Mister International Spain 2026: así es el nuevo ganador

Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas
Tracking Pixel Contents