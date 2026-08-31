Polonia intercepta de nuevo un avión espía ruso sobre el Báltico

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, informó este lunes de que cazas de combate polacos interceptaron un avión de reconocimiento ruso IL-20 que volaba sobre el mar Báltico sin plan de vuelo registrado y sin el transpondedor encendido.

En un mensaje publicado hoy en la plataforma X, el responsable de Defensa escribió que "Rusia ha vuelto a poner a prueba nuestros sistemas de disuasión y defensa aérea" e indicó que "alrededor del mediodía, a 30 kilómetros al norte de Łeba, nuestros cazas interceptaron un avión de reconocimiento ruso IL-20".

"No se produjo ninguna violación de nuestro espacio aéreo sobre el mar Báltico", añadió Kosiniak-Kamysz.

Según la agencia Pap, la maniobra de interceptación consistió en la identificación visual del aparato, que operaba con su transpondedor apagado, una práctica recurrente que complica el tráfico civil porque oculta información como el código de la aeronave, su altitud de vuelo y la ruta prevista.

Situaciones similares

El incidente de hoy se une a una secuencia de situaciones similares ocurridas recientemente.

En marzo, un par de cazas MiG-29 polacos interceptaron un avión espía ruso sobre el Báltico, sin que se registrase una violación del espacio aéreo.

El 8 de abril, cazas F-16 polacos y Rafale franceses interceptaron un avión ruso Il-20 cuando volaba cerca de la costa polaca sin el transpondedor activo, mientras que el 23 de abril, Polonia interceptó dos cazas rusos Su-30.

En esa ocasión, el viceministro polaco de Defensa, Cezary Tomczyk, advirtió de una "respuesta inmediata de la OTAN ante la próxima violación de seguridad".

En el mes de julio, se produjeron varias intercepciones de aparatos rusos durante tres días consecutivos, tanto de aviones espía Il-20 como de cazas de combate Su-30, procedentes todos ellos de la base rusa de Kaliningrado, según reveló el ministro Kosiniak-Kamysz.

El día 14 de ese mes, cazas F-16 polacos actuaron para interceptar un Il-20.

El 30 de julio, un avión espía ruso fue interceptado por dos cazas F-16 polacos un día después de una violación del espacio aéreo polaco por un misil de crucero ruso, y al día siguiente se produjo un incidente similar a solo 40 kilómetros de la costa de Polonia.

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Ya en agosto, el día 3, dos F-16 interceptaron un Il-20 ruso en la misma zona, a 60 kilómetros de Łeba, y el día 4, Polonia interceptó otro a 56 kilómetros de Koszalin (norte), incidente que llevó al ministro polaco de Defensa a acusar a Moscú de "actividades de carácter provocador" contra los aliados occidentales.