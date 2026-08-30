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Cerca de Zúrich

Un muerto y cinco heridos en un tiroteo durante una rave en Suiza

La policía ha abierto una investigación y sigue buscando al autor de los disparos

Los hechos han tenido lugar en el hipódromo de Aarau, donde se estima que había unas 3.500 personas

Agentes de policía patrullan una calle del centro de Aarau, Suiza, el 30 de agosto de 2026, tras un tiroteo mortal.

Agentes de policía patrullan una calle del centro de Aarau, Suiza, el 30 de agosto de 2026, tras un tiroteo mortal. / MICHAEL BUHOLZER

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France Presse

Génova

Un tiroteo ha dejado un muerto y cinco personas heridas en la noche del sábado al domingo durante una rave celebrada en el hipódromo de Aarau, en el norte de Suiza, cerca de Zúrich, informó la policía cantonal. La policía todavía busca al autor de los disparos.

"Según las primeras constataciones, los disparos efectuados esta noche en la zona de Schachen, en Aarau, han dejado un muerto y cinco heridos, algunos de ellos de gravedad. Continúa la búsqueda de los autores, por el momento desconocidos", anunció en X la policía del cantón de Argovia, que añadió que "los posibles móviles, así como las circunstancias exactas de los hechos, aún deben esclarecerse".

El diario suizo Blick indicó en su página web que los disparos se produjeron antes de las 03:00 (01:00 GMT), en el marco de la «Aarauer Rave», una fiesta anual de música techno que reunió a unas 3.500 personas en el hipódromo de Aarau entre las 15:00 del sábado y las 02:00 del domingo.

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Según el diario, un testigo aseguró haber escuchado «disparos en ráfaga».

Fuente: El Periódico

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