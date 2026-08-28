Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fraude en la ITVProtestaFiestasSociedad
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski cree que unas elecciones en el contexto actual supondrían el colapso de Ucrania

Un ataque ruso mata a una mujer y a un niño de 4 años en la ciudad ucraniana de Cherníguiv

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania.

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania. / Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alertan del riesgo para los bañistas que llenan es Caló des Mort, en Formentera, ante posibles desprendimientos
  2. Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
  3. Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
  4. Ir a Nueva York sin escala desde Ibiza ya tiene precio
  5. La larga espera para velar a un padre en Ibiza: 'Me puse a llorar, la funcionaria me cogió de la mano y le dije que eso no me valía
  6. Dos metros y 320 kilos: retiran con una excavadora un atún gigante que aparece muerto en una playa de Formentera
  7. El PSOE acusa a Sant Antoni de cometer varias irregularidades para autorizar la fiesta egipcia
  8. Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza

Mira aquí todas las imágenes de «Fartes», el tardeo-cena junto al Monumento a los Hippies, en la Marina

Mira aquí todas las imágenes de «Fartes», el tardeo-cena junto al Monumento a los Hippies, en la Marina

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

DIRECTO | Marlaska comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

DIRECTO | Marlaska comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Sant Antoni de Portmany: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Sant Antoni de Portmany: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

Dos intoxicados en Ibiza por inhalación de humo en un incendio en el varadero de Puig d'en Valls

Dos intoxicados en Ibiza por inhalación de humo en un incendio en el varadero de Puig d'en Valls
Tracking Pixel Contents