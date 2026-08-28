Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fraude en la ITVProtestaFiestasSociedad
instagramlinkedin

RIADA

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

Las autoridades españolas gestionan con las autoridades locales la localización de tres españoles desaparecidos en la catástrofe de Nepal

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha rebajado este viernes de cuatro a tres el número de españoles que considera desaparecidos en la riada de lodo que se produjo el miércoles en el norte de Nepal, probablemente por el colapso de un glaciar, que ha causado al menos 472 fallecidos y aproximadamente 1.500 desaparecidos.

Fuentes de Exteriores han rebajado a tres la cifra de españoles desaparecidos al informar de que la Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y haciendo gestiones con las autoridades locales.

Noticias relacionadas y más

El jueves, el ministro, José Manuel Albares, había indicado que eran cuatro los españoles que estaban siendo buscados en la zona y no habían sido aún localizados.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres policías afrontan casi 20 años de cárcel por entrar en 'Casa Lola', la polémica villa de Ibiza donde se celebraban fiestas ilegales
  2. Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
  3. “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
  4. Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público
  5. Ir a Nueva York sin escala desde Ibiza ya tiene precio
  6. Trifino Santacruz, un paraguayo con cáncer terminal que vive en Ibiza, no pudo recoger su NIE: la Policía se lo llevará al hospital
  7. Adjudicada la primera promoción de Ca n'Escandell a Stefano Boeri, el gurú de la arquitectura vegetal y creador de las ciudades bosque
  8. El alcalde de Sant Antoni niega que estuviera en la fiesta egipcia y reitera que no sabían que el lago tenía 'agua real

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

UGT reclama aplicar ya el plus máximo de insularidad a toda la plantilla del Consell de Formentera

UGT reclama aplicar ya el plus máximo de insularidad a toda la plantilla del Consell de Formentera

Jules Nde Foutey ya es oficialmente jugador de la Peña Deportiva

Jules Nde Foutey ya es oficialmente jugador de la Peña Deportiva

Rockstar pone toda la carne en el asador y muestra 26 minutos de GTA 6

Rockstar pone toda la carne en el asador y muestra 26 minutos de GTA 6

«No todo se arregla con dinero. Hay que contar con quienes vivimos aquí»: Los amarristas de Talamanca alertan de que el nuevo campo de boyas no protege la posidonia

«No todo se arregla con dinero. Hay que contar con quienes vivimos aquí»: Los amarristas de Talamanca alertan de que el nuevo campo de boyas no protege la posidonia

La editora Elena Ramírez, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “Sacas lo mejor de ti para cada libro”

La editora Elena Ramírez, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “Sacas lo mejor de ti para cada libro”

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

Mira aquí todas las imágenes de «Fartes», el tardeo-cena junto al Monumento a los Hippies, en la Marina

Mira aquí todas las imágenes de «Fartes», el tardeo-cena junto al Monumento a los Hippies, en la Marina
Tracking Pixel Contents