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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El Ejército de Estados Unidos asegura que el estrecho de Ormuz está desminado y abierto

Trump define Ormuz como "nuevo" territorio de EE. UU.

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Javier Vendrell Camacho

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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