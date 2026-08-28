Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fraude en la ITVProtestaFiestasSociedad
instagramlinkedin

RIADA

Las autoridades de Nepal elevan a cerca de 470 los fallecidos en las inundaciones en el norte del país

Los desaparecidos se mantienen en 977, de ellos 517 son extranjeros

El momento en el que una riada arrasa con todo a su pasa por Nepal

El momento en el que una riada arrasa con todo a su pasa por Nepal

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

Las autoridades de Nepal han elevado este viernes a casi 470 las víctimas mortales de las inundaciones ocurridas este miércoles tras la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China.

En concreto, son 469 los muertos a causa de las devastadoras inundaciones, según ha informado en redes sociales la Policía nepalí, que ha ubicado la mayor parte de los cuerpos rescatados en los distritos de Chitwan y Nawalparasi Este: 178 y 110, respectivamente.

Devastadoras imágenes tras la letal riada en Nepal

Devastadoras imágenes tras la letal riada en Nepal

PI STUDIO

Asimismo, ha cifrado en un total de 1.545 personas heridas que han podido ser rescatadas. De ellas, la práctica totalidad se reparten entre los distritos de Nuwakit (898) y Rasuwa (644).

Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, que ha coincidido en la cifra de fallecidos, ha mantenido en 977 las personas desaparecidas, cifra que incluye a 517 extranjeros.

También engloba, ha precisado, a 45 miembros desaparecidos del Ejército de Nepal, 28 de la Policía --igualmente recogidos por el cuerpo-- y trece de la Fuerza Armada de la Policía, además de 15 de la oficina de Aduanas y cuatro de la de Inmigración.

Así se ve Nepal desde el aire tras la devastadora riada que ha arrasado el país

Así se ve Nepal desde el aire tras la devastadora riada que ha arrasado el país

Sara Fernández

Además, ha elevado el número de personas rescatadas a 3.253, en el marco de unas operaciones de búsqueda y rescate en las que el organismo ha destacado la presencia de seis helicópteros del Ejército y nueve de empresas privadas.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, ha precisado que en las operaciones de búsqueda y rescate están participando cerca de 13.300 miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía y el Ejército.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres policías afrontan casi 20 años de cárcel por entrar en 'Casa Lola', la polémica villa de Ibiza donde se celebraban fiestas ilegales
  2. Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
  3. “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
  4. Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público
  5. Ir a Nueva York sin escala desde Ibiza ya tiene precio
  6. Trifino Santacruz, un paraguayo con cáncer terminal que vive en Ibiza, no pudo recoger su NIE: la Policía se lo llevará al hospital
  7. Adjudicada la primera promoción de Ca n'Escandell a Stefano Boeri, el gurú de la arquitectura vegetal y creador de las ciudades bosque
  8. El alcalde de Sant Antoni niega que estuviera en la fiesta egipcia y reitera que no sabían que el lago tenía 'agua real

La editora Elena Ramírez, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “Sacas lo mejor de ti para cada libro”

La editora Elena Ramírez, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “Sacas lo mejor de ti para cada libro”

Los amarristas de Talamanca alertan de que el nuevo campo de boyas no protege la posidonia: «No todo se arregla con dinero. Hay que contar con quienes vivimos aquí»

Los amarristas de Talamanca alertan de que el nuevo campo de boyas no protege la posidonia: «No todo se arregla con dinero. Hay que contar con quienes vivimos aquí»

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

La inflación se dispara siete décimas por los carburantes y se sitúa en el 4,3% este agosto

La inflación se dispara siete décimas por los carburantes y se sitúa en el 4,3% este agosto

Mira aquí todas las imágenes de «Fartes», el tardeo-cena junto al Monumento a los Hippies, en la Marina

Mira aquí todas las imágenes de «Fartes», el tardeo-cena junto al Monumento a los Hippies, en la Marina

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto
Tracking Pixel Contents