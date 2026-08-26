Irán
Trump afirma que Mojtaba Jamenei está vivo, pero herido de gravedad
El presidente estadounidense asegura que "la parte izquierda de su cuerpo --el brazo, la pierna, todo ese lado-- está gravemente herida, pero no creo que haya muerto, y si lo está, disimulan de maravilla"
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, está vivo, si bien tiene heridas graves en el lado izquierdo de su cuerpo como consecuencia de los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel durante la ofensiva de febrero contra el país.
"Quedó gravemente herido. La parte izquierda de su cuerpo --el brazo, la pierna, todo ese lado-- estaba gravemente herida, pero no creo que haya muerto. Y si lo está, disimulan de maravilla, porque no paran de decir que van a volver a hablar con él a cada rato para que les dé el visto bueno definitivo", ha señalado Trump durante una entrevista con el presentador de radio conservador Glenn Beck.
El jefe de la Casa Blanca ha sacado pecho nuevamente del papel del Ejército y de la Armada, además de presumir de la solvencia financiera desarrollada por su administración desde que asumió el poder. "Eso nos conducirá hacia una gran victoria. La tuvimos en Venezuela y la vamos a tener aquí muy pronto", ha aseverado.
Trump también ha informado de que 22 buques transitaron sin incidentes durante la madrugada por el estrecho de Ormuz y que el paso está completamente abierto. "El estrecho está funcionando. A veces habrá un dron, un cohete o dispararán algo, pero tiene plena actividad: brota muchísimo petróleo. Ayer fueron 10 millones de barriles", ha señalado sobre la situación en el estratégico paso.
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