TRAGEDIA
Mueren al menos 15 bebés tras un incendio en una sala de ginecología de un hospital de Pakistán
Las autoridades pakistaníes investigan las causas del incendio en el Hospital PIMS que ha acabado con la vida de los recién nacidos
Agencias
Un incendio en la sala de ginecología de un hospital de Islamabad, capital de Pakistán, ha provocado la muerte de al menos 15 recién nacidos que se encontraban en la misma y que, según las autoridades locales, "han quedado completamente quemados".
Así lo ha comunicado la administración del distrito capitalino, que en un comunicado recogido por el diario paquistaní 'Dawn' ha señalado que "el incendio fue controlado de inmediato y los niños fueron trasladados inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos", si bien ha reconocido que 14 de ellos "han quedado completamente quemados".
La portavoz del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS, por sus siglas en inglés), la doctora Aneeza Jalil, ha declarado al citado periódico que había 15 recién nacidos en la sala, pero "al menos un bebé fue salvado por un médico".
El fuego habría comenzado por la explosión de un compresor de aire acondicionado dentro de la sala, según ha informado la cadena Geo TV citando a fuentes de los servicios de emergencia.
La oficina del primer ministro del país, Shehbaz Sharif, ha confirmado en redes la cifra de fallecimientos: "Shehbaz Sharif ha expresado su profundo pesar por el trágico incendio en la sala de recién nacidos del Hospital PIMS, en el que han fallecido 14 bebés", reza la publicación.
Asimismo, el mandatario "ha ordenado a las autoridades que investiguen de inmediato" lo sucedido, ha señalado la oficna de Sharif. "Una situación como esta, con niños, es irreparable. Se deben examinar minuciosamente los motivos del incidente, determinar a los responsables y tomar las medidas más estrictas", ha reclamado.
Fuente: El Periódico
- Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
- ¿En Ibiza las mujeres tienen los pechos en el cuello, no?': un vestido comprado en Ibiza hace 25 años desata las risas en Instagram
- Llama la atención: Que el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, reconozca que hay descontrol en las captaciones de los pozos en Eivissa, y lo atribuya a la falta de medios.
- Movimientos de tierra sin licencia y paredes de piedra seca dañadas: expediente al circuito de motocross de Formentera
- La larga espera para velar a un padre en Ibiza: 'Me puse a llorar, la funcionaria me cogió de la mano y le dije que eso no me valía
- Multazo histórico en Ibiza: una reforma ilegal acaba costando 1,78 millones de euros en Santa Eulària
- La SD Portmany despide a Stjepan Mesić, un joven jugador fallecido a los 20 años
- Un viñedo en Ibiza de 1,2 hectáreas, a la venta por 155.000 euros