Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Al menos tres muertos por un ataque de Israel cerca de una escuela de la UNRWA en el norte de Gaza

Al menos tres palestinos han muerto y varios más han resultado heridos en un ataque perpetrado este martes por el Ejército de Israel sobre las inmediaciones de una escuela gestionada por Naciones Unidas ubicada en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor.

De acuerdo a las informaciones del diario 'Filastin', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tres personas han muerto a causa de un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ha dejado asimismo "numerosos" heridos, sin que las fuerzas israelíes se hayan pronunciado hasta el momento.

El ataque ha tenido lugar en las inmediaciones del colegio Abú Husein, un centro de educación primaria gestionado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y situado en el campamento de desplazados de Yabalia.