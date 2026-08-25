Solicitantes de asilo
Estados Unidos revocará los visados de corta duración a cientos de miles de extranjeros
Unas 200.000 personas podrían estar afectadas por la medida
EP
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes que revocará los visados de corta duración para aquellos residentes extranjeros que hayan solicitado asilo, una medida que podría afectar a cientos de miles de personas y que la Casa Blanca ha destacado como "la mayor revocación masiva de la historia" del país.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha confirmado en declaraciones a Europa Press que desde la cartera diplomática se están "coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar y revocar los visados de no inmigrante de aquellos extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse de forma permanente".
Pigott ha justificado la medida porque los visados de corta duración --por motivos de negocio o turismo, por ejemplo-- "se expiden con el claro entendimiento de que están destinados a quienes tienen la intención de regresar a su país de origen".
Washington considera así que "obtener un visado con el fin de solicitar asilo constituye un fraude" y, por tanto, un motivo para retirar un visado. "Bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump y del secretario (Marco) Rubio, estamos dejando claro que un visado es un privilegio, no un derecho", ha remachado.
El portavoz, que no ha brindado cifras de posibles afectados, ha asegurado que el proceso para revocar estos permisos "se llevará a cabo de forma progresiva" y que las autoridades defienden estadounidenses respetan "la integridad de (las) leyes en materia de visados y asilo".
De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias Bloomberg, las autoridades podrían retirar el visado a unas 200.000 personas.
- Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
- Dos 'rissagues' arrasan la playa de Sant Antoni y obligan a cancelar el concierto de las fiestas de Sant Bartomeu
- Pillado navegando en aguas de Ibiza con un yate robado de un millón de euros con el que intentó embestir la lancha de la Guardia Civil
- Un camino a la costa de Sant Joan, cerrado con una cadena: el PSOE de Ibiza exige su reapertura
- “Mires donde mires, todo son guiris”: La Associació de Joves d’Eivissa convoca una ‘Xindriada Popular’ en Cala Saladeta contra la masificación turística de Ibiza
- ¡Atención agricultores!: se vende una finca agrícola en Ibiza con un centenar de árboles frutales, pozo y casa de aperos
- Un coche queda incrustado en una barandilla tras chocar con un camión en Ibiza: hay un herido
- Lluvia de dinero en Ibiza: un boleto de la Bonoloto validado en Sant Jordi gana casi 140.000 euros