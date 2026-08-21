Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El Ejército israelí mata a disparos a un hombre en Yenín tras un supuesto altercado

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron este viernes haber matado a tiros a un hombre, al que calificó de "terrorista", en la ciudad palestina de Yenín (al norte de la Cisjordania ocupada), después de que este supuestamente intentara atacar a uno de sus soldados.

"Durante una operación de las FDI en la zona de Yenín, un terrorista armado con un cuchillo intentó apuñalar a un soldado de las FDI. Los soldados respondieron disparando contra el terrorista y lo eliminaron", señaló el Ejército israelí en un mensaje difundido a través de su canal en la aplicación de mensajería Telegram.

Las fuerzas israelíes añadieron que no se reportaron heridos entre sus soldados.