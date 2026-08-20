Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Donativos macrofiesta egipciaApagones en IbizaLimpieza de torrentesInundaciones en Ibiza
instagramlinkedin

Conflicto en Oriente Medio

Trump declara la mayor "guerra económica" contra Irán y amenaza a todo país que permita cualquier ayuda a Teherán

La Casa Blanca busca "aislar y derrotar la amenaza iraní" con medidas económicas históricas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca / Europa Press/Contacto/Al Drago - Pool via CNP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa press

Madrid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que iniciará contra Irán "la operación económica más devastadora jamás emprendida", señalando "una guerra económica y un aislamiento sin precedentes" en el que la Casa Blanca infligirá "tremendas consecuencias económicas" a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas. "Anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes", ha declarado en redes el magnate republicano.

En el mismo mensaje, ha amenazado con "tremendas consecuencias económicas" a todo Estado que "permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán". "Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois", ha expresado, bautizando el anuncio como un "día D económico", en alusión al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, punto clave en las operaciones aliadas contra la ocupación nazi en Europa Occidental.

Noticias relacionadas

A renglón seguido y cambiando ya el tono intimidante de las anteriores líneas, Trump ha llamado a la colaboración de los demás países: "Necesitamos que todos nuestros aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní", ha subrayado. "Estos fanáticos están contra las cuerdas, y estas medidas históricas los debilitarán y les impedirán sembrar el terror en todo el mundo", ha alegado, antes de concluir declarando que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En estado grave una mujer tras caer desde una altura de 15 metros por un acantilado de Punta Prima, en Formentera
  2. Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel': Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza
  3. Un trabajador de Portinatx: 'Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche
  4. La Policía Local de Sant Antoni reconoce que la guerra con el Ayuntamiento lleva un año y medio abierta
  5. La Aemet avisa de tormentas, reventones térmicos y rachas muy fuertes que podrían extenderse a Baleares desde el jueves
  6. La Aemet activa cuatro alertas en Ibiza y Formentera: temperaturas de hasta 38 grados, tormentas y rachas de 80 kilómetros por hora
  7. Detenido por secuestrar y agredir sexualmente a una joven en una vivienda de Ibiza
  8. Muere un motorista de 35 años en un accidente con tres vehículos implicados en la carretera de Sant Josep

Alerta de madrugada por un incendio forestal en Santa Eulària

Alerta de madrugada por un incendio forestal en Santa Eulària

Ibiza y Formentera no bajan de los 30 grados durante una madrugada sofocante

Ibiza y Formentera no bajan de los 30 grados durante una madrugada sofocante

Directo | El Gobierno habilita espacios para 1.800 migrantes que duermen en la playa en Ceuta

Directo | El Gobierno habilita espacios para 1.800 migrantes que duermen en la playa en Ceuta

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Sant Antoni de Portmany: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Sant Antoni de Portmany: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El coche más sucio de Ibiza

El coche más sucio de Ibiza
Tracking Pixel Contents