Conflicto en Oriente Medio
Trump declara la mayor "guerra económica" contra Irán y amenaza a todo país que permita cualquier ayuda a Teherán
La Casa Blanca busca "aislar y derrotar la amenaza iraní" con medidas económicas históricas
Europa press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que iniciará contra Irán "la operación económica más devastadora jamás emprendida", señalando "una guerra económica y un aislamiento sin precedentes" en el que la Casa Blanca infligirá "tremendas consecuencias económicas" a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas. "Anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes", ha declarado en redes el magnate republicano.
En el mismo mensaje, ha amenazado con "tremendas consecuencias económicas" a todo Estado que "permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán". "Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois", ha expresado, bautizando el anuncio como un "día D económico", en alusión al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, punto clave en las operaciones aliadas contra la ocupación nazi en Europa Occidental.
A renglón seguido y cambiando ya el tono intimidante de las anteriores líneas, Trump ha llamado a la colaboración de los demás países: "Necesitamos que todos nuestros aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní", ha subrayado. "Estos fanáticos están contra las cuerdas, y estas medidas históricas los debilitarán y les impedirán sembrar el terror en todo el mundo", ha alegado, antes de concluir declarando que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".
Fuente: El Periódico
- En estado grave una mujer tras caer desde una altura de 15 metros por un acantilado de Punta Prima, en Formentera
- Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel': Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza
- Un trabajador de Portinatx: 'Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche
- La Policía Local de Sant Antoni reconoce que la guerra con el Ayuntamiento lleva un año y medio abierta
- La Aemet avisa de tormentas, reventones térmicos y rachas muy fuertes que podrían extenderse a Baleares desde el jueves
- La Aemet activa cuatro alertas en Ibiza y Formentera: temperaturas de hasta 38 grados, tormentas y rachas de 80 kilómetros por hora
- Detenido por secuestrar y agredir sexualmente a una joven en una vivienda de Ibiza
- Muere un motorista de 35 años en un accidente con tres vehículos implicados en la carretera de Sant Josep