Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

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Fuente: El Periódico

EEUU crea un corredor secreto para facilitar la salida de petróleo de Ormuz El Ejército de Estados Unidos estableció discretamente un corredor marítimo en el estrecho de Ormuz para facilitar la salida de millones de barriles de petróleo al día hacia los mercados internacionales, en una operación que lleva varias semanas en marcha, según una exclusiva publicada este miércoles por Axios. De acuerdo con el medio estadounidense, entre 15 y 20 petroleros entran y salen cada noche del estrecho a través de un canal situado al sur, junto a la costa de Omán, lo que permite transportar actualmente unos 10 millones de barriles diarios, aproximadamente la mitad del volumen previo a la guerra. En algunas jornadas recientes, la cantidad habría alcanzado entre 15 y 20 millones de barriles.

Trump declara la mayor "guerra económica" contra Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que iniciará contra Irán "la operación económica más devastadora jamás emprendida", señalando "una guerra económica y un aislamiento sin precedentes" en el que la Casa Blanca infligirá "tremendas consecuencias económicas" a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas. "Anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes", ha declarado en redes el magnate republicano. (Seguir leyendo)

Casi 4.350 personas han muerto en Líbano desde el inicio de la ofensiva israelí en marzo El Ministerio de Sanidad libanés ha informado este miércoles de que casi 4.350 personas han muerto y más de 12.300 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva del Ejército de Israel el pasado mes de marzo en el sur del país, en el marco del incremento de los ataques israelíes pese al alto el fuego en vigor. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad ha detallado que el balance de muertos asciende a 4.348 personas, entre ellos 135 trabajadores sanitarios, mientras que ya son 12.307 los heridos, incluidos 410 profesionales de la salud.

Israel anuncia la muerte de cuatro presuntos miembros de Hamás en el ataque de este martes en ciudad de Gaza El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de cuatro supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el ataque perpetrado en la víspera contra el campamento de desplazados de Shati, en ciudad de Gaza, que se saldó con seis víctimas mortales, incluido un menor, y 14 heridos. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha indicado en un comunicado que los presuntos "terroristas" abatidos este martes son Muhamad Hamdi Ahmed al Masri, Muhamad Fathi Husein Naser, Muhamad Attar y Samad Samir Harb Abú Yabal, este último acusado de participar en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí. Como viene siendo habitual, el Ejército israelí ha justificado el ataque alegando que los cuatro suponían una "amenaza" para sus efectivos desplegados en la Franja de Gaza y, por tanto, que actuaron para "neutralizarla".

El ministro de Defensa búlgaro niega que haya amenazas iraníes a la seguridad de su país El ministro de Defensa de Bulgaria, Dimitar Stoyanov, negó este miércoles que la seguridad nacional de su país sufra ninguna amenaza directa por parte de Irán por albergar en territorio búlgaro aviones estadounidenses. "No me guío por los artículos de prensa, sino por los documentos que recibo de nuestros servicios de seguridad. Ayer recibí un documento del Servicio de Inteligencia Militar que afirma claramente que no existe ninguna amenaza directa a nuestra seguridad nacional. No hay peligro para las bases donde se despliegan aeronaves estadounidenses ni para otros emplazamientos en territorio búlgaro", aseguró Stoyanov a la prensa local en Sofía.

Irak pide a Irán un "estatus especial" para el paso de su petróleo por el estrecho de Ormuz El presidente del Parlamento de Irak, Haibat al Halbusi, ha solicitado este miércoles a su homólogo iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, la concesión de un "estatus especial" que permita que el petróleo iraquí exportado atraviese el estrecho de Ormuz, cerrado por Teherán, en medio de las conversaciones con Omán para gestionar el tráfico marítimo por esta importante vía comercial. El representante iraquí ha pedido al también jefe negociador por parte de Irán que "se tenga en cuenta la naturaleza de las relaciones que unen a Irak y a la República Islámica de Irán, así como que se conceda a Irak un estatus especial en lo que respecta a la exportación de petróleo a través del estrecho de Ormuz, con el fin de salvaguardar sus intereses económicos", reza un comunicado de la cámara.

Irán asegura que EEUU busca una "salida digna" de la región Las autoridades de Irán han señalado este miércoles que Estados Unidos busca una "salida digna" de la región, en pleno 'impasse' en la guerra y cuando ha expirado el plan de 60 días para llegar a un acuerdo entre Washington y Teherán sin que haya previstas nuevas negociaciones. "En el nuevo orden regional, la intervención de las potencias extranjeras en las relaciones entre los Estados está disminuyendo rápidamente", ha afirmado el jefe del equipo negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, en su visita a Irak. "Estados Unidos busca una salida digna de la región, y el proyecto de 'del río al mar' del ente sionista no es más que un sueño quimérico", ha subrayado Qalibaf, quien se ha planteado su viaje al país vecino como un paso para "reforzar el nuevo orden establecido en la región" de Oriente Próximo sin "injerencia extranjera".

Al menos nueve muertos y 15 heridos en un ataque de Israel contra una comisaría de la ciudad de Gaza Al menos nueve personas han muerto y otras 15 han resultado heridas en un ataque perpetrado por las fueras israelíes contra una comisaría de la ciudad de Gaza que, según las propias autoridades de Israel, tenía como objetivo posiciones de "grupos armados terroristas" en el enclave palestino. El Ministerio del Interior, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha acusado a Israel de tratar de "sembrar el caos en la Franja" al cometer ataques contra "objetivos policiales" en la zona, si bien las fuerzas israelíes aseguran que el ataque ha "alcanzado objetivos terroristas". Fuentes cercanas al asunto han confirmado que se han trasladado los restos de nueve personas sin vida a una hospital de la zona y han detallado que los heridos se encuentran en estado crítico, según informaciones de la agencia de noticias palestina WAFA.

El Ejército de Israel detiene a dos personas durante nuevas redadas en una incursión en Siria El Ejército de Israel ha detenido este miércoles a dos personas en nuevas redadas realizadas en varias viviendas durante una incursión en la gobernación de Quneitra, en el sur de Siria, donde se ha registrado recientemente un aumento de las acciones militares de este tipo por parte de las fuerzas israelíes. Las operaciones han tenido lugar en la localidad de Jubata al Jashab, en el norte de la citada región, desde donde los más de un centenar de militares desplegados han vuelto a replegarse a sus posiciones iniciales, según informaciones de la agencia de noticias siria SANA.