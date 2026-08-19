Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

Nueva provocación de Donald Trump. El presidente de EEUU publicó este martes una imagen en su red Truth Social en la que declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio" estadounidense sin añadir ningún comentario. La 'conquista' tiene lugar después de que haya expirado el plazo de 60 días que se dieron EEUU e Irán para negociar un acuerdo y sin visos de que la paz regrese a Oriente Medio.

Esta vía estratégica, por la que circulaba antes del inicio de la guerra el 20% del comercio mundial de petróleo y gas, es precisamente uno de los puntos de fricción entre ambos países e Irán aspira a controlar su tráfico junto con Omán. De hecho, Teherán ha recalcado en las últimas semanas que el estrecho no se abrirá hasta que Washington cumpla con sus compromisos en el marco del memorando de entendimiento firmado a mediados de junio.

Pocos minutos después, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, tachó en redes sociales de "ilusiones" las aspiraciones de Trump sobre el estratégico paso. "Pronto su ilusión respecto al estrecho de Ormuz se corregirá, o nosotros corregiremos las ilusiones de este iluso", apuntó el dirigente iraní.

El presidente de EEUU ya aseguró la semana pasada que "declarará" el estrecho de Ormuz territorio estadounidense "muy pronto". Y en un nuevo giro, amenazó este lunes con atacar Omán si "se interpone" a sus objetivos. Además, instó a la República Islámica a "izar la bandera blanca" y "rendirse" ante la situación que atraviesa por la guerra lanzada el pasado 28 de febrero.

Sin diálogo

En este contexto, Trump aseguró que en este momento "no hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la República Islámica de Irán". "El bloqueo naval sigue aplicándose. El estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones. Todas las minas en las aguas han sido retiradas o detonadas", añadió en otro mensaje colgado en su red social.

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Esta última declaración choca con lo dicho por el propio republicano un día antes, cuando aseguró que existía un canal de comunicación extraoficial a través de la Guardia Revolucionaria, al margen de funcionarios y mediadores del Gobierno iraní.