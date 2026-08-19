Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania ataca una refinería y una fábrica de explosivos

Ucrania atacó hoy una refinería en Ufá, la capital de la región rusa de Bashkortostán, al sur de los montes Urales, y una fábrica de explosivos en la ciudad de Dzerzhinsk, en Nizhni Nóvgorod, según informaron las autoridades locales y medios independientes rusos.

"Tuvimos un pequeño incendio en una de las refinerías. Ahora se determina la magnitud de los daños, pero preliminarmente el impacto afectó a una instalación que estaba en reparaciones", informó el servicio de prensa del gobernador bashkir, Radii Jabírov.

Señaló que la caída del dron afectó a varias tuberías, causando "daños menores".

"Pienso que en un par de días todo eso será reparado", aseveró.