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OpenAI lanza 'ChatGPT para adolescentes' con filtros de seguridad y controles parentales

El 'chatbot' pretende "ayudar a los adolescentes a aprender, resolver problemas y explorar nuevas ideas", según la empresa

Logotipos de las aplicaciones de inteligencia artificial OpenAI y DeepSeek. The logos of OpenAI, ChatGPT and DeepSeek artificial intelligence apps on mobile phones, arranged in Riga, Latvia, on Wednesday, Jan. 29, 2025. Microsoft Corp. and OpenAI are investigating whether data output from OpenAI’s technology was obtained in an unauthorized manner by a group linked to Chinese artificial intelligence startup DeepSeek, according to people familiar with the matter. Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg. Foto de recurso. IA

Logotipos de las aplicaciones de inteligencia artificial OpenAI y DeepSeek. The logos of OpenAI, ChatGPT and DeepSeek artificial intelligence apps on mobile phones, arranged in Riga, Latvia, on Wednesday, Jan. 29, 2025. Microsoft Corp. and OpenAI are investigating whether data output from OpenAI’s technology was obtained in an unauthorized manner by a group linked to Chinese artificial intelligence startup DeepSeek, according to people familiar with the matter. Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg. Foto de recurso. IA / Andrey Rudakov / BLOOMBERG

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Redacción

La empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI anunció este martes el lanzamiento global de 'ChatGPT for Teens' (ChatGPT para adolescentes), una nueva modalidad en la que el chatbot limita automáticamente ciertas conversaciones para proteger mejor a los usuarios jóvenes y ofrece controles parentales.

Según la compañía, este nuevo chatbot tiene las mismas capacidades que el tradicional, pero está "diseñado para ayudar a los adolescentes a aprender, resolver problemas y explorar nuevas ideas". Además, limitará las conversaciones de alto riesgo relacionadas con autolesiones, violencia, trastornos alimentarios y contenido sexual explícito o gráfico.

En algunos casos, ChatGPT enviará alertas a los adultos que hayan optado por activar los controles parentales y las notificaciones. No obstante, los controles parentales no permiten que el padre o el tutor lea o supervise las conversaciones del adolescente. "Si OpenAI envía una notificación de seguridad, solo comparte la información necesaria para proteger el bienestar del joven", precisa el comunicado.

También ofrece "recordatorios de tareas" que pueden sugerir el uso del modo de estudio y ayudar a completar las asignaciones paso a paso, en lugar de proporcionar la respuesta en la primera consulta.

Activación automática

Para activar esta nueva función, la empresa rastrea más de 2.000 señales, como los horarios habituales de inicio de sesión, para detectar si un usuario es menor de 18 años, en cuyo caso el chatbot activará automáticamente este modo adolescente.

Este lanzamiento con enfoque educativo y de seguridad llega en un momento en el que OpenAI se enfrenta a una presión cada vez mayor sobre la salud mental y el desarrollo de sus usuarios más jóvenes.

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