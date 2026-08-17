Tensión entre Seúl y Washington: Trump reduce unas maniobras clave con Corea del Sur ante la "muy buena relación" con Kim Jong-un

Corea del Sur y Estados Unidos comienzan este lunes sus ejercicios militares clave Ulchi Freedom Shield (UFS), después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara reducir las maniobras, aludiendo, entre otros, a su cercana relación con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Apenas horas antes de que los ejercicios dieran comienzo, Trump anunció que había ordenado al secretario del Pentágono, Pete Hegseth, reducir "sustancialmente" las "costosas" maniobras, lamentando que es "demasiado tarde para cancelarlas". Entre sus argumentos, el mandatario republicano aludió a su "muy buena relación" con Kim para decir que estos ejercicios "envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que" desde que llegó al poder "no ha sido amenazante y se ha mostrado respetuoso".

Además, aseguró que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, rechazó "recientemente" unirse a los esfuerzos de Estados Unidos para la "desnuclearización" de Irán, en el marco de la ofensiva estadounidense contra Teherán.

11 días de maniobras con miles de efectivos

El UFS, uno de los dos principales ejercicios conjuntos anuales de Seúl y Washington, junto al Freedom Shield de primavera, tiene una duración programada de 11 días, hasta el 27 de agosto, con el fin de fortalecer la postura de defensa combinada de los aliados.

Este año los ejercicios, en los que participan unos 18.000 efectivos surcoreanos en 14 maniobras de campo de nivel batallón o superior, incorporan ajustes para responder a la modernización de las capacidades de Pionyang, incluidas las lecciones adquiridas en su apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania.

A pesar de que redujeron el número de maniobras de las 17 realizadas en 2025, la semana pasada Pionyang avisó de que responderá con "un nuevo nivel de disuasión" ante los ajustes en el UFS, calificando la adaptación a formas modernas de guerra como una preparación para una confrontación militar.

Tras ello, el inquilino de la Casa Blanca publicó un su red social, Truth Social, una fotografía en la que se le ve posando con el líder norcoreano, acompañada de un mensaje en el que dice que, "a pesar del aspecto poco amigable" que lucen en la imagen, ambos se llevan "genial".

Días antes, Corea del Norte realizó el lanzamiento de un misil balístico en dirección al mar de Japón, llamado mar del Este en la península coreana, su undécimo lanzamiento de este tipo en lo que va de año.

Rol del Mando de la ONU

Antes de los comentarios de Trump, el teniente general Scott Winter, subcomandante del Mando de Naciones Unidas (UNC), enfatizó en una conferencia de prensa en Seúl que prestan "mucha atención" a la relación entre Corea del Norte y Rusia, en relación con el rol del mando en los UFS.

Winter señaló el pasado jueves que son muy conscientes de que Pionyang ha usado su participación en la guerra en Ucrania como una oportunidad para probar sus misiles balísticos, ganar experiencia de combate contemporánea, mediante la exposición a nuevas tecnologías y tácticas, como el uso de drones.

El subcomandante indicó que los aliados están realizando un importante esfuerzo para comprender e incorporar a la defensa de Corea del Sur la creciente amenaza derivada de estos aprendizajes de Corea del Norte.

El portavoz del UNC, Ryan Donald, también dijo la semana pasada en otra rueda de prensa en la capital surcoreana que los soldados norcoreanos despachados a Ucrania han llevado estas lecciones "de vuelta" a su país.

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Donald dijo que tales cambios en las "capacidades" norcoreanas están siendo tomados en cuenta en los entrenamientos conjuntos, señalando que el UFS incorporará más escenarios con drones, interferencias de GPS y ciberataques, además de operaciones conjuntas en múltiples dominios.